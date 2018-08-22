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Yeni James Bond filmi yönetmensiz kaldı

Şimdilik Bond 25 olarak yeni James Bond filmini yönetmesi için şubat ayında anlaşmaya varılan usta yönetmen Danny Boyle, yapımcılarla yaşadığı fikir ayrılığı nedeniyle projeden ayrıldı.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sinema dünyasının en popüler karakterlerinden James Bond, 25. filmi ile beyaz perdeye geri dönüyor. Şimdilik Bond 25 olarak anılan filmde bir kez daha James Bond'u canlandırması için Daniel Craig ikna edilmiş ve filmi yönetmesi için Danny Boyle ile anlaşılmıştı. Yeni James Bond filminin çekimlerine başlanması için her şey hazır görünüyordu. Ancak çekimlerin başlamasına kısa bir süre kala kamera arkasında yaşanan sürpriz ayrılık filmin yapımını sekteye uğrattı.
Bond 25'in senaryosunu kaleme alması ve yönetmesi için anlaşılan usta yönetmen Danny Boyle, yapımcılarla yaşadığı anlaşmazlıkların ardından projeden ayrılma kararı aldı. Filmin yapımcıları olan Michael G. Wilson ve Barbara Broccoli, bugün Twitter üzerinden yayımladıkları açıklamada, Boyle'ın kreatif farklılıklar nedeniyle projeden ayrıldığını duyurdu.
Danny Boyle (28 Days Later, Slumdog Millionaire)'ın projeden ayrılması ile birlikte Bond 25 için yönetmen arayışı bir kez daha başladı. Şubat ayında Boyle ile anlaşılmadan önce '71 ile adını duyuran Yann Demange'ın adı gündemdeydi. 
Demange'ın Neal Purvis ve Robert Wade (Casino Royale, Skyfall) tarafından kaleme alınan Bond 25'i yöneteceği söyleniyordu. Ancak Boyle'ın projeye dahil olması ile birlikte planlar değişti. Purvis ve Wade'in senaryosu da rafa kaldırıldı.
Boyle'ın ayrılık kararının ardından hangi senaryonun kullanılacağı merak konusu. Boyle ve John Hodge (Trainspotting) tarafından kaleme alınan yeni senaryo yerine Purvis ve Wade'in orijinal senaryosunun kullanılabileceği söyleniyor. Şu sıralar HBO dizisi Lovecraft Country ile meşgul olan Yann Demange'ın ise yönetmen olarak yeniden gündeme gelmesi pek mümkün görünmüyor.
Bond 25'in 8 Kasım 2019'da vizyona gireceği açıklanmıştı. Ancak yapımcılar kısa süre içinde yeni bir yönetmen ile anlaşamazsa filmin vizyon tarihi ertelenmek zorunda kalınabilir. 

https://deadline.com/2018/08/danny-boyle-out-bond-25-director-creative-differences-1202449330/ Yorum Yaz
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Giuliano De Paula 9 ay
Nolan 'ın yönettiği Craig'in oynadığı bir Bond filmini izlemeyi isterim. Daniel craig de yaşlandı bu filmde bile oynamaz belki
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Holy Templar 9 ay
daniel craig son kez bu filmde bond olsun artık.tamam iyi güzel oynuyorda birazda başka oyuncu bond olsun,başka konular işlensin.saw serisi gibi flashback yaparak casino royal'den yürüdüler kaç filmdir.
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Tommy Shelby 9 ay
Nasıl yönetmen bulamamışlar
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Dodge 9 ay
Böyle bir seri için Yönetmen bulmakta neden zorlandılar anlamak zor gerçekten...
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orka55 9 ay
ben yönetirim
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MessiTugi 9 ay
Sam Mendes yönetsin. Vasat Spectre filmini yöneten kişi belki ama diğer yandan Skyfall'u da yönetti.
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khytr89 9 ay
Pierce brosnan dan sonra benim icin biten seri.. bmw ile anlasmalarini bitirmeleri de ayri bir olumsuzluk.
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ogzkrs 9 ay khytr89
Boş versene Aston Martin varken Bmw yu kim napsın ?
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tarun 9 ay


Daniel Craig filme hakkını veriyor
onun olduğu bond filmleri artan aksiyonlu sahneleri ile daha güzel oldu
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gun 9 ay
Öyle veya böyle her Bond filmi en azından öncekiler ile karşılaştırmak ve karizması için bile izleniyor.
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