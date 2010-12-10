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Mitsubishi, yeni şehir içi otomobili için 1.0 litre hacminde motor geliştiriyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Mitsubishi, yeni şehir içi otomobili için 1.0 litre hacminde motor geliştiriyor
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Mitsubishi, tamamen elektrikli modeli i-MiEV'dan sonra yeni bir şehir içi otomobili geliştirmek için kolları sıvadı. Japon otomobil üreticisi bugün yeni otomobilinin taslak çizimlerini yayınladı. İnşaatı hala devam eden Tayland fabrikasında üretilecek model gelecek yılın sonunda satılmaya başlayacak ve markanın tüm dünyada aynı karoserle satılan, global modeli olacak.

Tamamen yeni bir platform üzerinde yükselecek küçük hatchback otomobil, 1.0 ve 1.2 litre hacmindeki motorlarla satışa çıkarılacak. Fiat 500'de gördüğümüz 0.9 litre gibi küçük hacimli motorların yayılacak olması ve rekabetin artmasıyla birlikte, Mitsubishi de bu 1.0 ve 1.2 litre hacmindeki motorları tamamen yeniden geliştirecek ve iddialı teknik özelliklere sahip olmasını sağlayacak. Mitsubishi'nin giriş sınıfı otomobili olacak model, Tayland fabrikasında üretildikten sonra dünyanın her tarafına ihraç edilecek.

Hangi ülkelerde satışa çıkacağı ve teknik özellikleri belli olmasa da düşük fiyatlı şehir içi otomobilinin üretim versiyonunun 2011 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenmesi planlanıyor.

Mitsubishi, yeni şehir içi otomobili için 1.0 litre hacminde motor geliştiriyor
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vidoko 8 yıl
1.0 litre derler normal arabalarla aynı fiyatta dır ve pahalıdır .
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ellidört 8 yıl
ford fiesta olmus gıbı sankı :)
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sagirtr 8 yıl
Ön Kia Venga, arka Proton Savvy
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KANUNI61 8 yıl
inamayacaksınız ama ben bu aracı trafikde gördüm
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BOFD 8 yıl
japonyadın heralde
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