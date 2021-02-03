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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 yılının ilk Nokia akıllı telefonu tanıtıldı: Nokia 1.4

    HMD Global bu yılın ilk Nokia markalı akıllı telefonunu resmen tanıttı. Nokia 1.4 bütçe dostu fiyat, 6.51 inç ekran ve Android 10 Go işletim sistemiyle geliyor.
    03 Şubat 2021, 16:45 (2 hf.)
    15,8b
    1
    13
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    1

    2021 yılının ilk Nokia akıllı telefonu tanıtıldı: Nokia 1.4
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    HMD Global, 2021 yılının ilk Nokia markalı akıllı telefonunu duyurdu. Bütçe dostu modeller arasına katılan Nokia 1.4, giriş seviyesi cihazlar için tasarlanmış Android 10 Go işletim sistemiyle çalışıyor.

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    Akıllı telefon HD+ çözünürlükte 6.51 inç LCD ekrana sahip. Gücünü ise 1.3 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 215 işlemcisinden alıyor. Nokia 1.4'ün 1/2/3 GB RAM ve 16/32/64 GB dahili depolama seçenekleri var.

    2021 yılının ilk Nokia akıllı telefonu tanıtıldı: Nokia 1.4
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    Cihazın hafızası microSD kartla 128 GB'a kadar genişletilebiliyor. Arka panelinde 8 + 2 megapiksel çift ana kameraya yer verilmiş. Ön tarafta ise 5 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor. Pil kapasitesi 4.000 mAh.

    Fiyatı ve çıkış tarihi

    Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında çift SIM desteği, LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS/AGPS, FM radyo, microUSB bağlantı noktası, kulaklık girişi ve parmak izi tarayıcısı bulunuyor. 166.42 x 76.72 x 8.7 mm boyutlarındaki cihazın ağırlığı ise 178 gram.

    2021 yılının ilk Nokia akıllı telefonu tanıtıldı: Nokia 1.4
    Tam Boyutta Gör

    Nokia 1.4 bugün itibarıyla Avrupa'da 99 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Akıllı telefon mavi ve gri olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor.



    https://www.nokia.com/phones/en_int/nokia-1-4 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    andires42 (Mu E) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Abi iyi çok güzel de 5.5 inç yada 5 inç telefon göremeyecek miyiz ?

    Nokia 6 yı 2.el almama rağmen çok memnunum.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    ??Son satın aldığım Nokia ve Microsoft telefonlara verdiğim para çöpe gitti

    Android olmadığı için KULLANILMIYOR
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ŞAHSİ FİKRİM HANGİ MARKA MODEL OLURSA OLSUN BİR CEP TELEFONU 5 İNÇ EN FAZLA 5.5 İNÇ OLMALI. ADI ÜSTÜNDE CEP TELEFONU ANCAK ARTIK CEBE SIĞMIYOR TELEFONLAR.
    Yanıtla +2
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nokia yıllar geçsede takozluktan kurtulamamış
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    andires42 (Mu E) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Technotronic
    iPhone da hep aynı ona kalırsa.
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    andires42 (Mu E) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Abi iyi çok güzel de 5.5 inç yada 5 inç telefon göremeyecek miyiz ?

    Nokia 6 yı 2.el almama rağmen çok memnunum.
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) andires42
    Sanırsam ölçekli üretimden göremeyeceğiz. Şu cihaz 5-5,5" olsa dediğin gibi bende alırdım mesela. Ama firmalar pide gibi telefon yapmaya çok alıştılar maalesef.

    Bu arada Android Go ile devam ederler de palazlanıp kendi launcher larını yapma derdine düşmezlerse düşük donanıma rağmen hızlı çalışan böyle telefonlarını görmeye devam ederiz Nokia' nın.
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nokia üst sınıfa girmiyor , Light fırması sekötürden çıkınca çıkarmadı bir daha , Zeiss var ama oda ekstra dan iki marka ile daha anlaşmalı Sony ve Vivo. 250 mliyon $ yatırım aldılar Google ve Qualcoom dan bakalım nolacak ama çok yavaşlar. Daha ilk 2017 2016 yılında hmd global altında ürünler çıkarırken Ceo su Huawei , Samsung ,Apple gibi markalarla rekabete girmeyeceğiz demişti. Satışları normal düzeyde gidiyor zaten giriş seviyesi ve orta sınıf .
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    andires42 (Mu E) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) DaggeredByRuhtan
    Bilerek meydanı boş bıraktılar gibi oldu. Pandemi girince üretim yerine ARGE ye mi ağırlık verdiler anlamadım. Nokia 10 çıkamadı gitti. Nokia 6 ve Nokia 8 ile ülkemizde tutundular sonra kayboldular.
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    S Symbianist 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatıyla gayet güzel olmuş bir giriş seviyesi cihaz. Buraya gelir olur 1700 TL.
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    aykut.. (aykut ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Android go mu kaldı?
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    hareketliperde (tuluy ....) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) aykut..
    hala devam. hatta ram sınırını 2gb yaptılar. nokia gibi 2gb telefon çıkaran firmalar mecburen go kullanıyor
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