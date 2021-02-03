2021 yılının ilk Nokia akıllı telefonu tanıtıldı: Nokia 1.4

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HMD Global, 2021 yılının ilk Nokia markalı akıllı telefonunu duyurdu. Bütçe dostu modeller arasına katılan Nokia 1.4, giriş seviyesi cihazlar için tasarlanmış Android 10 Go işletim sistemiyle çalışıyor.

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Akıllı telefon HD+ çözünürlükte 6.51 inç LCD ekrana sahip. Gücünü ise 1.3 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 215 işlemcisinden alıyor. Nokia 1.4'ün 1/2/3 GB RAM ve 16/32/64 GB dahili depolama seçenekleri var.

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Cihazın hafızası microSD kartla 128 GB'a kadar genişletilebiliyor. Arka panelinde 8 + 2 megapiksel çift ana kameraya yer verilmiş. Ön tarafta ise 5 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor. Pil kapasitesi 4.000 mAh.

Fiyatı ve çıkış tarihi

Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında çift SIM desteği, LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS/AGPS, FM radyo, microUSB bağlantı noktası, kulaklık girişi ve parmak izi tarayıcısı bulunuyor. 166.42 x 76.72 x 8.7 mm boyutlarındaki cihazın ağırlığı ise 178 gram.

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Nokia 1.4 bugün itibarıyla Avrupa'da 99 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Akıllı telefon mavi ve gri olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor.

https://www.nokia.com/phones/en_int/nokia-1-4

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