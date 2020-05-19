MIUI 12 global yayın takvimi belli oldu: Hangi cihazlara gelecek?

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Xiaomi, Nisan sonunda MIUI 12 arayüzünü tanıtmıştı. Çinli şirket şimdi de yeni arayüzün global lansmanını yaptı. Beta test süreci önümüzdeki hafta başlayacak. Katılmak isteyenlerin Mi Community forumuna başvurabileceğini belirtelim.

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MIUI 12'nin kararlı sürümü Haziran ayında yayınlanacak. Yeni arayüz ilk etapta beş akıllı telefona gelecek:

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Redmi K20

Redmi K20 Pro

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İkinci aşamada ise aşağıda listelenen çok daha fazla sayıda cihaz güncellemeyi alacak:

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 9

Pocophone F1

Poco F1

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Poco F2 Pro

Poco X2

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi MI 8

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Xiaomi Mi 9 Lite

Redmi Note 7S

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi MIX 2

Xiaomi Mi MAX 3

Xiaomi Mi 8 Lite

Redmi Y2

Redmi S2

Redmi Note 5

Redmi Note 5 Pro

Redmi 6A

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi Note 6 Pro

Redmi Y3

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 8A Dual

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro MAX

Xiaomi Mi Note 10 Lite

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Android 10 işletim sistemini temel alan MIUI 12, yeni bir arayüz tasarımı, güncellenmiş animasyonlar, gelişmiş gizlilik ayarları, Karanlık Mod 2.0, Daima Açık Ekran için widget'lar, Süper Duvar Kağıtları ve yeni pencere modları gibi çok sayıda özelliği de beraberinde getiriyor.

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