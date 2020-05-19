MIUI 12 global yayın takvimi belli oldu: Hangi cihazlara gelecek?

Xiaomi, Nisan sonunda MIUI 12 arayüzünü tanıtmıştı. Çinli şirket şimdi de yeni arayüzün global lansmanını yaptı. Beta test süreci önümüzdeki hafta başlayacak. Katılmak isteyenlerin Mi Community forumuna başvurabileceğini belirtelim.İlginizi Çekebilir Meizu, yeni Flyme 8.1 arayüzünü tanıttı: Hangi telefonlara gelecek?
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MIUI 12'nin kararlı sürümü Haziran ayında yayınlanacak. Yeni arayüz ilk etapta beş akıllı telefona gelecek:
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9T
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
İkinci aşamada ise aşağıda listelenen çok daha fazla sayıda cihaz güncellemeyi alacak:
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 9
- Pocophone F1
- Poco F1
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10
- Poco F2 Pro
- Poco X2
- Xiaomi Mi 10 Lite
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi MI 8
- Xiaomi Mi 8 Pro
- Xiaomi Mi MIX 3
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Xiaomi Mi 9 Lite
- Redmi Note 7S
- Xiaomi Mi Note 3
- Xiaomi Mi MIX 2
- Xiaomi Mi MAX 3
- Xiaomi Mi 8 Lite
- Redmi Y2
- Redmi S2
- Redmi Note 5
- Redmi Note 5 Pro
- Redmi 6A
- Redmi 6
- Redmi 6 Pro
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi Y3
- Redmi 7
- Redmi 7A
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8T
- Redmi 8
- Redmi 8A
- Redmi 8A Dual
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9 Pro MAX
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
Android 10 işletim sistemini temel alan MIUI 12, yeni bir arayüz tasarımı, güncellenmiş animasyonlar, gelişmiş gizlilik ayarları, Karanlık Mod 2.0, Daima Açık Ekran için widget'lar, Süper Duvar Kağıtları ve yeni pencere modları gibi çok sayıda özelliği de beraberinde getiriyor.
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Giriş seviye 1 tane, giriş-orta 1 tane, orta 1 tane, orta-üst bir tane ve 1 tane de amiral gemi ve compact amiral gemi çıkar senede, hem yazılımda rahat et, hem kafalar karışmasın.
Her sene 30 tane telefon duyuruyor Xiaomi, iyice kafayı yedi.