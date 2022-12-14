Reklam engelleme uzantısı kullananlara müjde: Google değişiklik planını erteledi

Söz konusu girişim ile birlikte reklam engelleme uzantıları tarafından kullanılan Web Request adlı API, Declarative Net Request olarak adlandırılan başka bir API ile değiştirilecek. Yeni devreye girecek API güvenlik risklerini en aza indirmek amacıyla reklam engelleme uzantılarına daha az seçenek sunacak.
Google, Ocak 2023'ten itibaren Chrome Canary, Dev ve Beta kanallarında MV2'yi devre dışı bırakmayı denemeyi, Haziran 2023'te bu denemeleri tarayıcının kararlı sürümlerini kapsayacak şekilde genişletmeyi ve Ocak 2024'te ise MV2 uzantılarının kullanımına tamamen son vermeyi hedefliyordu. Ancak şirket Manifest V2'yi aşamalı olarak kullanımdan kaldırma planını erteledi.
Chromium tabanlı tarayıcıları da etkileyecek
Gelen bilgiler zaman çizelgesinin geliştiricilerden gelen geri bildirimleri dikkate almak için ertelendiği yönünde. Reklam engelleme Google için hassas bir konu, zira şirketin gelirlerinin büyük bir kısmını hala reklamlar sağlıyor. Ertelemeye rağmen Google'ın MV3'e geçişten tamamen vazgeçme gibi bir planı yok. Şirketin gelecek yıl Mart ayında güncellenmiş takvimi açıklaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...