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    Reklam engelleme uzantısı kullananlara müjde: Google değişiklik planını erteledi

    Arama devi Google, Chrome ve Chromium tabanlı tarayıcılarda reklam engelleme uzantılarının çalışmasını zorlaştıracak bir değişiklik yapmaya hazırlanıyordu. Şirket bu planını daha sonraya erteledi.
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    Reklam engelleme uzantısı kullananları sevindirecek erteleme Tam Boyutta Gör
    Google'ın Chrome ve Chromium tabanlı diğer tarayıcılarda Manifest V2 (MV2) uzantı standardını devre dışı bırakma planını ertelediği bildirildi. Şirket şu anda tarayıcı güvenliğini ve performansını iyileştirecek Manifest V3'e (MV3) geçiş sürecinde. Ancak bunun reklam engelleme uzantılarının çalışmasını zorlaştıracağı belirtiliyor.

    Söz konusu girişim ile birlikte reklam engelleme uzantıları tarafından kullanılan Web Request adlı API, Declarative Net Request olarak adlandırılan başka bir API ile değiştirilecek. Yeni devreye girecek API güvenlik risklerini en aza indirmek amacıyla reklam engelleme uzantılarına daha az seçenek sunacak.

    Reklam engelleme uzantısı kullananları sevindirecek erteleme Tam Boyutta Gör

    Google, Ocak 2023'ten itibaren Chrome Canary, Dev ve Beta kanallarında MV2'yi devre dışı bırakmayı denemeyi, Haziran 2023'te bu denemeleri tarayıcının kararlı sürümlerini kapsayacak şekilde genişletmeyi ve Ocak 2024'te ise MV2 uzantılarının kullanımına tamamen son vermeyi hedefliyordu. Ancak şirket Manifest V2'yi aşamalı olarak kullanımdan kaldırma planını erteledi.

    Chromium tabanlı tarayıcıları da etkileyecek

    Gelen bilgiler zaman çizelgesinin geliştiricilerden gelen geri bildirimleri dikkate almak için ertelendiği yönünde. Reklam engelleme Google için hassas bir konu, zira şirketin gelirlerinin büyük bir kısmını hala reklamlar sağlıyor. Ertelemeye rağmen Google'ın MV3'e geçişten tamamen vazgeçme gibi bir planı yok. Şirketin gelecek yıl Mart ayında güncellenmiş takvimi açıklaması bekleniyor.

    Reklam engelleme uzantısı kullananları sevindirecek erteleme Tam Boyutta Gör
    Değişikliklerin sadece Chrome'da değil, Chromium motorunda da yapıldığını göz önünde bulundurmakta fayda var. Yani Manifest V3'e geçiş Edge, Vivaldi ve Opera gibi Chromium tabanlı üçüncü taraf tarayıcıları da etkileyecek.
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 3 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 15 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 23 saat önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 23 saat önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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