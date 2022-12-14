Reklam engelleme uzantısı kullananlara müjde: Google değişiklik planını erteledi

Tam Boyutta Gör Google'ın Chrome ve Chromium tabanlı diğer tarayıcılarda Manifest V2 (MV2) uzantı standardını devre dışı bırakma planını ertelediği bildirildi. Şirket şu anda tarayıcı güvenliğini ve performansını iyileştirecek Manifest V3'e (MV3) geçiş sürecinde. Ancak bunun reklam engelleme uzantılarının çalışmasını zorlaştıracağı belirtiliyor.

Windows 11'e kullanıcıları çileden çıkaracak 5 özellik geliyor 1 gün önce eklendi

Söz konusu girişim ile birlikte reklam engelleme uzantıları tarafından kullanılan Web Request adlı API, Declarative Net Request olarak adlandırılan başka bir API ile değiştirilecek. Yeni devreye girecek API güvenlik risklerini en aza indirmek amacıyla reklam engelleme uzantılarına daha az seçenek sunacak.

Tam Boyutta Gör

Google, Ocak 2023'ten itibaren Chrome Canary, Dev ve Beta kanallarında MV2'yi devre dışı bırakmayı denemeyi, Haziran 2023'te bu denemeleri tarayıcının kararlı sürümlerini kapsayacak şekilde genişletmeyi ve Ocak 2024'te ise MV2 uzantılarının kullanımına tamamen son vermeyi hedefliyordu. Ancak şirket Manifest V2'yi aşamalı olarak kullanımdan kaldırma planını erteledi.

Chromium tabanlı tarayıcıları da etkileyecek

Gelen bilgiler zaman çizelgesinin geliştiricilerden gelen geri bildirimleri dikkate almak için ertelendiği yönünde. Reklam engelleme Google için hassas bir konu, zira şirketin gelirlerinin büyük bir kısmını hala reklamlar sağlıyor. Ertelemeye rağmen Google'ın MV3'e geçişten tamamen vazgeçme gibi bir planı yok. Şirketin gelecek yıl Mart ayında güncellenmiş takvimi açıklaması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Değişikliklerin sadece Chrome'da değil, Chromium motorunda da yapıldığını göz önünde bulundurmakta fayda var. Yani Manifest V3'e geçiş Edge, Vivaldi ve Opera gibi Chromium tabanlı üçüncü taraf tarayıcıları da etkileyecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Tarayıcılar Haberleri

Reklam engelleme uzantısı kullananları sevindirecek erteleme