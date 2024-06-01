MKE’nin paletli zırhlı hibrit aracı ilk kez sergilendi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen hibrit tahrik sistemli zırhlı muhabere aracı DAĞHAN H-620 ilk kez sergilendi. MKE DAĞHAN H-620 hibrit tahrik sistemi ile dikkat çekiyor.

Hibrit tahrik sistemi sayesinde klasik içten yanmalı motorlara kıyasla daha düşük kızılötesi iz bırakan ve sessiz hareket imkanı elde ediliyor. 18-20 ton sınıfındaki bu aracın üzerine 20-40 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi entegre edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör

DAĞHAN H-620’nin öne çıkan özelliklerini açıklayan MKE Anonim Şirketi AR-GE Mühendisi Seyfettin Topaloğlu, şunları söyledi:

“Hem ZMA hem ZPT araçlarının karışımı bir araç diyebiliriz. 18-20 ton sınıf aralığında bir araç. Hem personel taşıyabiliyor hem de üzerindeki silah sistemleriyle muharebe yapabiliyor. Bu yüzden aslında kompakt bir araç oldu. Şu an kendi envanterimizde elektrikli bir araç yok. Bu araç o yüzden güzel bir teknoloji olacak kuvvetimiz için. Üzerindeki pil paketleriyle ve jeneratör desteğiyle beraber 830 kilometreye kadar menzile sahip. Bu aracımızın testleri yeni tamamlandı. Bütün sürüş testlerini ve atış testlerini başarıyla geçti. Sergiye test parkurundan geldi diyebiliriz."

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.