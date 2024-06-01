MKE’nin paletli zırhlı hibrit aracı ilk kez sergilendi

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen hibrit tahrik sistemli zırhlı muhabere aracı DAĞHAN H-620 ilk kez sergilendi. MKE DAĞHAN H-620 hibrit tahrik sistemi ile dikkat çekiyor.
Hibrit tahrik sistemi sayesinde klasik içten yanmalı motorlara kıyasla daha düşük kızılötesi iz bırakan ve sessiz hareket imkanı elde ediliyor. 18-20 ton sınıfındaki bu aracın üzerine 20-40 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi entegre edilebiliyor.
DAĞHAN H-620’nin öne çıkan özelliklerini açıklayan MKE Anonim Şirketi AR-GE Mühendisi Seyfettin Topaloğlu, şunları söyledi:
“Hem ZMA hem ZPT araçlarının karışımı bir araç diyebiliriz. 18-20 ton sınıf aralığında bir araç. Hem personel taşıyabiliyor hem de üzerindeki silah sistemleriyle muharebe yapabiliyor. Bu yüzden aslında kompakt bir araç oldu. Şu an kendi envanterimizde elektrikli bir araç yok. Bu araç o yüzden güzel bir teknoloji olacak kuvvetimiz için. Üzerindeki pil paketleriyle ve jeneratör desteğiyle beraber 830 kilometreye kadar menzile sahip. Bu aracımızın testleri yeni tamamlandı. Bütün sürüş testlerini ve atış testlerini başarıyla geçti. Sergiye test parkurundan geldi diyebiliriz."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.