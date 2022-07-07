MKE Yavuz obüsünün ilk ihracatı Malezya'ya yapılacak

- MKE Yavuz obüsü özellikleri
- Malezya, Boran obüsü ile ilgileniyor
- Boran Hafif Çekili Obüs özellikleri
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Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE AŞ) tarafından geliştirilen MKE Yavuz obüsü, daha TSK envanterine girmeden ihracat başarısı yakaladı. Yavuz obüsü, Malezya’ya ihraç edilecek.
Daha önce Türk savunma sanayi şirketi FNSS’nin zırhlı araçlarını kullanan Malezya, envanterini Yavuz obüsü ile güçlendirecek. Buna ek olarak Malezya ve Türkiye arasında çeşitli iş birliği anlaşmaları yapıldı.
MKE AŞ, Yavuz obüsünü Fırtına obüsünün daha gelişmiş versiyonu olarak geliştiriyor. Muharebe sahasında daha etkili özelliklere ve daha fazla hareket kabiliyetine sahip. Silah sistemi olarak Fırtına obüsünde de kullanılan 155 milimetre 52 kalibre silah sistemi yer alıyor.
Yavuz obüs sistemi için kullanılan araç tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Sistemin atışa hazırlanma süresi en fazla 1, atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi en fazla 2 dakika sürüyor. Araç, 5 mürettebatı taşıyacak kapasitede çift kabine sahip bulunuyor. Aracın azami hızı saatte 90 kilometreye çıkıyor. Yavuz obüsü, farklı yükseliş açıları ve sevk barut modülleriyle aynı hedefi aynı anda 3 farklı mühimmatla vurabiliyor. MOD 274 mühimmat ile 40 kilometre menzile sahip olan Yavuz obüsü, 1 dakikada 4-6 atım yapabiliyor. 18 mühimmat kapasitesi bulunan Yavuz obüsü tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Silah sistemiyle, NATO standartlarına uygun 155 milimetre çapında tüm mühimmatlar atılabiliyor.
|Namlu Çapı
|155mm
|Kalibre
|52 kalibre
|Mürettebat
|5
|Ağırlık
|32 ton
|Uzunluk
|10.8 m
|Yükseklik
|4.1 m
|Genişlik
|2.6 m
|Max Hız
|90 km/h
|Operasyon Menzili
|600 km
|Atım Hızı
|4-6 atım/dak
|Mühimmat Kapasitesi
|18
|Mühimmat Yükleme Şekli
|El ile besleme- Yarı Otomatik
|Maksimum Yükseliş
|+1165
|Minimum Yükseliş
|-53
|Yanca Dönüş
|300
|Mühimmat
|M107 (HE) mühimmatı ile 18 km,
|M549A1 (HE) mühimmatı ile 30 km,
|MOD274 mühimmatı ile 40 km
|Motor
|Euro 5 Dizel
|Suda Gidebilme Mesafesi
|1m
|Çukur Geçme Yüksekliği
|0,45 m
|Dik Eğim
|45%
Malezya, Boran obüsü ile ilgileniyor
Yavuz obüsü ile envanterini genişletmeyi hedefleyen Malezya ayrıca MKE üretimi Boran 105 milimetre Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüsü ile de ilgileniyor. Boran obüsü, zorlu muharebe koşullarında yüksek isabet gücü ve taktik esnekliğe sahip topçu silahı ile öne çıkıyor. Boran, dakikada 6 atış yapabiliyor.
Boran Hafif Çekili Obüs özellikleri
- Çap: 105 mm, 30 kalibre
- Ağırlık: 1745 kg (Atış Kontrol Sistemi Dahil)
- Maksimum Menzil: 17 km (Deniz Seviyesinde)
- Yükseliş: -3°+70°
- Yana Dönüş: 8 derece sağ ve 8 deredce sol
- Mevzi Değiştirme: 1 dk.'dan az sürede kurulum ve atışa hazır olma
- Operasyon Sıcaklığı: -32 C + 44 C
- Atım Adedi: 6 atım/dk
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...