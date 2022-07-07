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    MKE Yavuz obüsünün ilk ihracatı Malezya'ya yapılacak

    MKE tarafından geliştirilen MKE Yavuz obüsü'nün Malezya'ya satışı için anlaşma yapıldı. MKE yavuz obüsü özellikleri haberimizde.                                  
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    MKE Yavuz obüsünün ilk ihracatı Malezya'ya yapılacak
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    Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE AŞ) tarafından geliştirilen MKE Yavuz obüsü, daha TSK envanterine girmeden ihracat başarısı yakaladı. Yavuz obüsü, Malezya’ya ihraç edilecek.

    Daha önce Türk savunma sanayi şirketi FNSS’nin zırhlı araçlarını kullanan Malezya, envanterini Yavuz obüsü ile güçlendirecek. Buna ek olarak Malezya ve Türkiye arasında çeşitli iş birliği anlaşmaları yapıldı.

    MKE AŞ, Yavuz obüsünü Fırtına obüsünün daha gelişmiş versiyonu olarak geliştiriyor. Muharebe sahasında daha etkili özelliklere ve daha fazla hareket kabiliyetine sahip. Silah sistemi olarak Fırtına obüsünde de kullanılan 155 milimetre 52 kalibre silah sistemi yer alıyor.

    MKE Yavuz obüsünün ilk ihracatı Malezya'ya yapılacak
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    Yavuz obüs sistemi için kullanılan araç tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Sistemin atışa hazırlanma süresi en fazla 1, atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi en fazla 2 dakika sürüyor. Araç, 5 mürettebatı taşıyacak kapasitede çift kabine sahip bulunuyor. Aracın azami hızı saatte 90 kilometreye çıkıyor. Yavuz obüsü, farklı yükseliş açıları ve sevk barut modülleriyle aynı hedefi aynı anda 3 farklı mühimmatla vurabiliyor. MOD 274 mühimmat ile 40 kilometre menzile sahip olan Yavuz obüsü, 1 dakikada 4-6 atım yapabiliyor. 18 mühimmat kapasitesi bulunan Yavuz obüsü tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Silah sistemiyle, NATO standartlarına uygun 155 milimetre çapında tüm mühimmatlar atılabiliyor.

    MKE Yavuz obüsü özellikleri
    Namlu Çapı 155mm
    Kalibre 52 kalibre
    Mürettebat 5
    Ağırlık 32 ton
    Uzunluk 10.8 m
    Yükseklik 4.1 m
    Genişlik 2.6 m
    Max Hız 90 km/h
    Operasyon Menzili 600 km
    Atım Hızı 4-6 atım/dak
    Mühimmat Kapasitesi 18
    Mühimmat Yükleme Şekli El ile besleme- Yarı Otomatik
    Maksimum Yükseliş +1165
    Minimum Yükseliş -53
    Yanca Dönüş 300
    Mühimmat M107 (HE) mühimmatı ile 18 km,
    M549A1 (HE) mühimmatı ile 30 km,
    MOD274 mühimmatı ile 40 km
    Motor Euro 5 Dizel
    Suda Gidebilme Mesafesi 1m
    Çukur Geçme Yüksekliği 0,45 m
    Dik Eğim 45%

    Malezya, Boran obüsü ile ilgileniyor

    Yavuz obüsü ile envanterini genişletmeyi hedefleyen Malezya ayrıca MKE üretimi Boran 105 milimetre Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüsü ile de ilgileniyor. Boran obüsü, zorlu muharebe koşullarında yüksek isabet gücü ve taktik esnekliğe sahip topçu silahı ile öne çıkıyor. Boran, dakikada 6 atış yapabiliyor.

    MKE Yavuz obüsünün ilk ihracatı Malezya'ya yapılacak
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    Boran Hafif Çekili Obüs özellikleri

    • Çap: 105 mm, 30 kalibre
    • Ağırlık: 1745 kg (Atış Kontrol Sistemi Dahil)
    • Maksimum Menzil: 17 km (Deniz Seviyesinde)
    • Yükseliş: -3°+70°
    • Yana Dönüş: 8 derece sağ ve 8 deredce sol
    • Mevzi Değiştirme: 1 dk.'dan az sürede kurulum ve atışa hazır olma
    • Operasyon Sıcaklığı: -32 C + 44 C
    • Atım Adedi: 6 atım/dk
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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

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    Bloodin 2 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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