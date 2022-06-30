İnsansız helikopter Alpin, askeri lojistik görevleri için sahaya çıkmaya hazırlanıyor

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Titra Teknoloji, insansız helikopteri Alpin'in özelliklerini geliştirmeye devam ediyor. Titra Teknoloji Genel Müdürü Davut Yılmaz, Alpin'in geldiği son nokta ile ilgili bilgiler verdi ve helikopterin askeri görevlere hazırlandığını dile getirdi.

İnsanlı bir helikopterde gerekli olmayan kısımları çıkarıp yazılım ve sistemlerini entegre ederek insansıza çevirdiklerini belirten Yılmaz, bunu daha büyük ya da daha küçük helikopterlere uygulama imkanı da bulunduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir helikopteri sıfırdan yapmaktan çok daha hızlı, verimli ve maliyet etkin bir çözüm. Bu ihtiyaçla yola çıktık. Yerlilik oranını neredeyse her gün artırarak bugünlere geldik. Menzilini, taşıma kapasitesini, faydalı yük opsiyonlarını artırdık. Her geçen gün çok daha güçlenen, yerlilik payı çok daha artan bir Alpin var."

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Öncelikli kullanım hedefi askeri veya sivil lojistik olan Alpin'in keşif, gözetleme ve istihbari amaçlarla da kullanılması planlanıyor. Geçen yıl yaşanan orman yangınlarında Manavgat ve Çanakkale'de uçuşlar gerçekleştiren insansız helikopter bu sene askeri görevlere hazırlanıyor. Yılmaz, çok yakında askeri anlamda bir planlamaları olduğunu, doğu bölgesinde askeri nakliye, lojistik anlamında bir göreve başlayabileceklerini dile getirdi. Henüz net olmasa da Alpin'in bu yıl içerisinde envantere girmesini planladıklarını söyledi.

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Askeri ve sivil lojistik operasyonlarının ötesinde Alpin'i silahlandırmayı da planladıklarını söyleyen Yılmaz, bunun 2023 yılında gerçekleşeceğini belirterek şunları söyledi: "Alpin'in taşıma kapasitesinin yüksek olmasını kullanmak istiyoruz. Klasik makineli tüfek gibi silahları entegre etmeyi düşünmüyoruz. Oradaki yaklaşımımız biraz daha farklı. Belki farklı tipte ağır silahları entegre etmeyi düşünebiliriz ama silah tarafında önceliğimiz füze veya roket gibi silahlar. 2023 yılı içinde gerçekleşecek. Bu yılki önceliğimiz askeri lojistik. Bunu yaparsak bu işi yapan dünyadaki ilk şirket olacağız, ordumuz da ilk ordu olacak."

Alpin, yakıt dahil 200 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. İniş-kalkış ve görev icrasını otonom bir şekilde yapabilen insansız helikopter, 9 saate kadar hava kalabiliyor. Alpin, hedefler üzerinde 20 dakikaya kadar bekleme (hover) özelliğiyle de öne çıkıyor.

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