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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    En popüler Android uygulamalarında binlerce güvenlik açığı bulundu

    3.000'den fazla popüler Android uygulamasını mercek altına alan Synopsys, söz konusu uygulamalarda kullanıcıların verilerinin sızmasına neden olabilecek binlerce güvenlik açığı tespit etti.
    05 Nisan 2021, 16:20 (Güncellendi, 1 hf.)
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    En popüler Android uygulamalarında binlerce güvenlik açığı bulundu
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    ABD merkezli yazılım şirketi Synopsys, en çok indirilen Android uygulamalarının %60'ında çok sayıda güvenlik açığı tespit etti. Şirket bünyesindeki uzmanlar oyunlardan, finansal hizmetlere kadar 18 farklı kategori altında 3.335 mobil uygulamayı mercek altına aldı.

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    Yapılan analiz sonucu uygulama başına ortalama 39 bilgi güvenliği sorunu olduğu ortaya çıktı. Şirket, toplamda 3.137 benzersiz güvenlik açığı keşfedildiğini söylüyor ki bu açıklar kullanıcıların kişisel verilerinin sızmasına yol açabilir.

    En popüler Android uygulamalarında binlerce güvenlik açığı bulundu
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    Sorunun nedeni açık kaynak kodlar

    Synopsys'e göre güvenlik açıklarının ana nedeni geliştiricilerin uzun süre önce yazılan, ancak hala ilk haliyle kullanılmaya devam eden açık kaynak kod parçalarını kullanması. Açık kaynak kodlar, zamandan ve paradan tasarruf sağladığı için geliştiriciler tarafından sıklıkla kullanılıyor.

    Tespit edilen güvenlik açıklarının %94 gibi ezici bir çoğunluğu mevcut yamalar kullanılarak kapatılabilir. Ancak geri kalanlar için için henüz yama çözümü mevcut olmadığı için ciddi anlamda risk söz konusu. Son olarak keşfedilen güvenlik açıklarının %46'sının “yüksek riskli” grupta olduğunu belirtelim.



    https://www.synopsys.com/software-integrity/resources/analyst-reports/mobile-application-security-covid.html
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    drjacob (... ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Google yıllar önce çözseydi güncelleme işini bugün bi update ile çözerdi
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    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sızdırmaz deyip sızdırmayan ne kaldı ki, prima iyidir.
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    K kadir623 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Gözlüklü üniversite öğrencisi bunu beğendi
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