En popüler Android uygulamalarında binlerce güvenlik açığı bulundu

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ABD merkezli yazılım şirketi Synopsys, en çok indirilen Android uygulamalarının %60'ında çok sayıda güvenlik açığı tespit etti. Şirket bünyesindeki uzmanlar oyunlardan, finansal hizmetlere kadar 18 farklı kategori altında 3.335 mobil uygulamayı mercek altına aldı.

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Yapılan analiz sonucu uygulama başına ortalama 39 bilgi güvenliği sorunu olduğu ortaya çıktı. Şirket, toplamda 3.137 benzersiz güvenlik açığı keşfedildiğini söylüyor ki bu açıklar kullanıcıların kişisel verilerinin sızmasına yol açabilir.

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Sorunun nedeni açık kaynak kodlar

Synopsys'e göre güvenlik açıklarının ana nedeni geliştiricilerin uzun süre önce yazılan, ancak hala ilk haliyle kullanılmaya devam eden açık kaynak kod parçalarını kullanması. Açık kaynak kodlar, zamandan ve paradan tasarruf sağladığı için geliştiriciler tarafından sıklıkla kullanılıyor.

Tespit edilen güvenlik açıklarının %94 gibi ezici bir çoğunluğu mevcut yamalar kullanılarak kapatılabilir. Ancak geri kalanlar için için henüz yama çözümü mevcut olmadığı için ciddi anlamda risk söz konusu. Son olarak keşfedilen güvenlik açıklarının %46'sının “yüksek riskli” grupta olduğunu belirtelim.

https://www.synopsys.com/software-integrity/resources/analyst-reports/mobile-application-security-covid.html

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