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    RTX 5080 ve RTX 5070 Ti bir kez daha doğrulandı

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan RTX 5080 ve RTX 5070 Ti, yeni nesil sistemlerde listelenmeye başladı. Peki yeni ekran kartları neler sunacak? İşte bildiklerimiz...
    RTX 5080 ve RTX 5070 Ti bir kez daha doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın merakla beklenen RTX 50 serisi ekran kartlarının önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla CES 2025 yaklaştıkça daha fazla sızıntı duymaya devam ediyoruz. Daha birkaç gün önce, 16 GB VRAM'li RTX 5080'in fiyatından sizlere bahsetmiştik. Bugün ise RTX 5080 ve RTX 5070 Ti, perakende listelerinde doğrulandı.

    RTX 5080 ve RTX 5070 Ti bir kez daha doğrulandı

    Nvidia'nın yeni nesil GeForce RTX 50 "Blackwell" serisi yaklaşırken, ekran kartları önceden oluşturulmuş sistemlerde görünmeye devam ediyor. Son olarak iBuyPower, GeForce RTX 50 serisine ait en az dört oyun bilgisayarını listeledi. Bilgisayarlar hem Intel hem de AMD seçenekleriyle geliyor. Ancak en önemli detay, bu sistemlerde RTX 5080 ve RTX 5070 Ti GPU'ların kullanılması.

    Buna göre RTX 5080, 84 SM ve 10.752 çekirdekle GB203-400-A1 GPU kalıbını temel alacak. Bu konfigürasyonda ise, 256 bit veri yolunda 16GB GDDR7 bellek kapasitesi bulunacak. Ayrıca bu belleklerin 1024 GB/sn veya 1 TB/sn toplam bant genişliği için 32 Gbps hızlarda olacağını söyleyelim. Son olarak ekran kartı 400W TBP'ye sahip olacak. Bu da, güç sınırında %25'lik bir artışa işaret ediyor. 

    RTX 5070 Ti'a gelirsek, bu çipin 8960 CUDA çekirdeği ve GB203-300-A1 GPU kalıbına sahip olması bekleniyor. Bellek bölümünde ise 28 Gbps hızlarda geliyor ancak RTX 5080 gibi 256-bit veriyolunda 16GB GDDR7 kapasite sunacak. Son olarak kartın yaklaşık 300-350W'lık bir TBP'ye sahip olması bekleniyor.

    Nvidia'nın yeni nesil ekran kartlarını tanıtacağı CES 2025'e yalnızca birkaç gün kaldı; bu nedenle önümüzdeki günlerde daha fazla sızıntının ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

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