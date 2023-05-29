Mobil oyunculukta devrim: Arm Immortalis G720 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Yarı iletken mimarileri söz konusu olduğunda sektörün önde gelen isimlerinden Arm, 2023 yılı için merakla beklenen teknolojilerini tanıttı. Duyuruda en dikkat çeken ise Immortalis G720'nin dahil olduğu yeni nesil GPU ailesi oldu diyebiliriz. Peki Arm'ın bugüne kadarki en etkileyici GPU sürümü olarak lanse edilen Immortalis G720 neler sunuyor? Gelin detaylara hep birlikte bakalım.

Immortalis G720 neler sunuyor?

Bildirilenlere göre Immortalis G720, yapılandırılabilir 16 çekirdek ile donanım düzeyinde ışın izleme, değişken oranlı gölgeleme ve 2x MSAA modüllerine destek sunacak. Bununla birlikte Arm, yeni GPU'nun gerçek zamanlı dinamik aydınlatma, projektör aydınlatması, alan derinliği ve ekran alanı ortam perdelemesi konusunda PC ile rekabet edeceğini belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Detaylara inecek olursak yeni GPU, selefine kıyasla watt başına performansta yüzde 15'lik bir artış getiriyor. Ayrıca bu gelişme, tepe performans ve kare hızında da geçerli.

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Immortalis G720'nin en dikkat çeken özelliği ise devrim niteliğindeki Deferred Vertex Shader (DVS) teknolojisi. Bu teknoloji, bellek erişimi ve bant genişliği tüketimi sorununu ele alarak kayda değer bir güç tasarrufu ve performans artışı sunuyor. Nitekim Arm, yüksek performanslı oyunlar için ihtiyaç duyulan güç tüketiminin büyük oranda bellek erişiminden kaynaklandığını söylüyor. DVS teknolojisi ise, bant genişliğinde yüzde 40'a kadar verimlilik sağlayacak.

Ayrıca yeni duyuruya ek olarak Arm, Unreal Engine 5 masaüstü görüntüleyicisinin bu yılın sonlarında Android'e geleceğini bildirdi. Bu gelişme, mobil platformlarda yeni bir dönemin kapılarını açabilir. Immortalis G720'nin hangi telefonlarda kullanılacağı ise henüz açıklanmadı.

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