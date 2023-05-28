Snapdragon 8cx Gen 4 detaylanıyor: Apple M3'ü geride bırakabilir

Tam Boyutta Gör Mobil işlemciler söz konusu olduğunda pazarında önde gelen isimlerinden Qualcomm, 2024 yılında piyasaya çıkacak Snapdragon 8cx Gen 4 yonga seti için hazırlıklara başladı. Öyle ki yeni platformun, Apple'ın ''M'' serisi işlemcilere sıkı bir rakip olacağı söyleniyor. Son olarak yeni raporlar, Snapdragon 8 Gen 4'ün performansına açıklık getirdi. Apple M3'ü geride bırakabilir.

Snapdragon 8cx Gen 4, Apple M3'ü geride bırakabilir

Bilmeyenler için TSMC'nin 3nm üretim sürecini temel alacak Snapdragon 8cx Gen 4, önümüzdeki yıl büyük tabletlerde ve Windows ARM dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak. Ayrıca yeni işlemcinin, Nuvia ve Qualcomm iş birliğinin ilk meyvesi olacağını da hatırlatalım. Nitekim Nuvia imzalı Oryon çekirdeklerinin Snapdragon 8cx Gen 4 ile tanıtılması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Bugün tanınan sızıntı kaynağı Revegnus ise, Snapdragon 8cx Gen 4 ve Apple M3'ün muhtemel Geekbench 5 skorlarına değindi. Buna göre Qualcomm'un amiral gemisi çözümü 1.800 tekli çekirdek, 14.000-14.500 çoklu çekirdek skoruna ulaşırken, Apple M3 sırasıyla 2.500 ve 11.000 skora sahip olacak.

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Bu rakamlara baktığımızda, Apple'ın tek çekirdek performansında tekrar rekabetin önünde olduğunu görüyoruz. Ancak çoklu çekirdek performansında Snapdragon 8cx Gen 4, rakibini büyük oranda geride bırakmayı başarıyor. Dolayısıyla Apple ve Qualcomm arasında devam eden rekabetin gelecekte daha da kızışacağını söyleyebiliriz.

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