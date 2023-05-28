Snapdragon 8cx Gen 4 detaylanıyor: Apple M3'ü geride bırakabilir

Snapdragon 8cx Gen 4, Apple M3'ü geride bırakabilir
Bilmeyenler için TSMC'nin 3nm üretim sürecini temel alacak Snapdragon 8cx Gen 4, önümüzdeki yıl büyük tabletlerde ve Windows ARM dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak. Ayrıca yeni işlemcinin, Nuvia ve Qualcomm iş birliğinin ilk meyvesi olacağını da hatırlatalım. Nitekim Nuvia imzalı Oryon çekirdeklerinin Snapdragon 8cx Gen 4 ile tanıtılması bekleniyor.
Bu rakamlara baktığımızda, Apple'ın tek çekirdek performansında tekrar rekabetin önünde olduğunu görüyoruz. Ancak çoklu çekirdek performansında Snapdragon 8cx Gen 4, rakibini büyük oranda geride bırakmayı başarıyor. Dolayısıyla Apple ve Qualcomm arasında devam eden rekabetin gelecekte daha da kızışacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)