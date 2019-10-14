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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mobil uygulama gelirleri üçüncü çeyrekte 21.9 milyar dolara yükseldi

    Mobil uygulamalar konusunda istatistiki veriler sunan Sensor Tower, küresel uygulama gelirlerinin 2019 yılının üçüncü çeyreğinde rekor bir seviyeye yükselerek 21.9 milyar dolar olduğunu açıkladı.
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Mobil uygulama gelirleri üçüncü çeyrekte 21.9 milyar dolara yükseldi
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    Mobil uygulama geliştirmek için bundan daha uygun bir zaman olmadığını söylememiz gerek. Mobil uygulama araştırma firması Sensor Tower'ın en son verilerine göre, on yıldan uzun bir süre önce henüz ortada bile olmayan bu sektör, inanılmaz bir hızda büyüdü ve rekor seviyelere ulaştı.

    Mobil uygulama sektöründe para su gibi akıyor

    Sensor Tower'ın yeni yayınladığı bir rapora göre dünya çapındaki tüketicilerin, 2019'un üçüncü çeyreğinde App Store ve Google Play Store'daki uygulamalara 21.9 milyar dolar harcadığı belirtiliyor. Bu, bir yıl önceki aynı dönemde mobil uygulamalara harcanan 17.9 milyar dolar ile karşılaştırıldığında yüzde 22.9'luk bir artış demek. Apple'ın App Store'u, üç aylık dönemde, bir önceki yıl 11.6 milyar dolar olan gelirlerini yaklaşık 14.2 milyar dolara çıkarmayı başardı.

    Mobil uygulama gelirleri üçüncü çeyrekte 21.9 milyar dolara yükseldi
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    Google Play Store ise 2018’in aynı döneminde elde ettiği 6.2 milyar doların üzerinde yüzde 24'lük bir artışla 7.7 milyar dolar gelir elde etti. Apple daha fazla gelir elde etmiş olsa da, Google, üçüncü çeyrekte tahminen 21.6 milyar indirmeyle toplam uygulama indirmelerinde açık ara lider oldu. Buna karşın iOS uygulama indirme rakamı ise 8 milyar olarak açıklandı.

    Mobil uygulama gelirleri üçüncü çeyrekte 21.9 milyar dolara yükseldi
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    Sensor Tower ayrıca uygulama popülerliği hakkında ilginç bilgiler de sundu. Oyunlar hariç, tüm mağazalarda en çok gelir getiren uygulamalar Tinder ve ardından Netflix, YouTube ve iQIYI oldu. En çok indirilen uygulamalarda ise WhatsApp liderliği korurken, TikTok, Messenger, Facebook ve Instagram ilk beşe girdi. Facebook en çok indirilen beş uygulamadan dördüne sahip durumda.



    https://sensortower.com/blog/app-revenue-and-downloads-q3-2019 Yorum Yaz
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