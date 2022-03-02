Mobvoi TicWatch GTH Pro damarlarınızı izliyor

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Ticari hayatlarının ilk döneminde çok da hassas olmayan nabız ölçümleri yapan giyilebilir cihazlar bugün birden fazla sensörü ve algoritmaları bir araya getirerek çok detaylı ölçümler yapabiliyor. Mobvoi TicWatch GTH Pro işi daha da ileri görtürüyor.

TicWatch GTH Pro özellikleri ve fiyatı

Giyilebilir cihaz pazarında önemli yeniliklere imza atarak dikkat çeken Mobvoi firmasının TicWatch GTH Pro bileklik modeli yine ses getirecek. Nabız ölçümüne atar damar hareketlerini de dahil ederek hassas sonuçlar elde ediliyor.

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CardieX sağlık teknolojileri firması ile ortak geliştirilen bilekliğin nabız ölçümü ATCOR teknolojisini kullanıyor. Alt kısımda yer alan ilk PPG optik sensör ile yan kısımdaki parmaktan ölçüm yapan ikinci PPG sensör atar damarlardaki akışın gücünü hesaplayabiliyor.

Arty Score adında skor üreten ölçümler 100 üzerinden değerlendirme yapıyor. Egzersiz kapasitesi, damarların yaşı, kalp stres indeksi ve nabız değerleri bir araya getirilerek skor veriliyor. Böylece kalp sağlığı daha detaylı bir şekilde analiz ediliyor. Ayrıca kandaki oksijen ve uyku sağlığı da takip ediliyor.

14 aktiviteyi algılayabilen bileklik kullanıma göre 7-10 gün arasında batarya süresi sunuyor. Batarya iki saatte şarj olurken gövde de 5ATM suya dayanıklı. Standart 20mm kayış ile gelen TicWatch GTH Pro için 99 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.

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Mobvoi TicWatch GTH Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı