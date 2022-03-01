Honor Watch GS3 Avrupa’ya geliyor

Tam Boyutta Gör

Kullanım süresi ve fonksiyonellik itibariyle en beğenilen akıllı saatler arasında yer alan Honor Watch GS serisi üçüncü nesli ile Avrupa pazarına çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda Çin’de satışa sunulan Honor Watch GS3 şimdi Avrupa’ya geldi.

Honor Watch GS3 özellikleri ve fiyatı

Ülkemizde de ilk iki neslini gördüğümüz Honor Watch GS3 modeli 1.43 inçlik AMOLED ekranda 466x466 piksel çözünürlük sunuyor. Paslanmaz çelik kasanın yanında silikon ve deri kayış seçenekleri mevcut.

Honor Earbuds 3 Pro özellikleri ve fiyatı 18 sa. önce eklendi

Yeni 8 kanallı PPG optik nabız sensörü daha hassas ölçümler yapabilirken kandaki oksijeni de sürekli ölçüyor. Ayrıca uyku takibini de daha hassas bir şekilde gerçekleştiriyor. Çift frekanslı GNSS alıcısı 5 farklı konumlama sistemine uyumlu.

14 güne kadar kullanım süresi sunan Honor Watch GS3 akıllı saat modeli konumlama açıkken daha düşük sürelere imza atıyor. Honor Watch GS3 için 229 Avro fiyat etiketi belirlenmiş. Nappa deri kayış versiyonu ise 249 Avro olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Honor Watch GS3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı