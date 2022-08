Call of Duty Modern Warfare 2’nin beta tarihleri duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Call of Duty’nin en çok satan oyunu olan Modern Warfare (2019) önümüzdeki aylarda devam oyununa kavuşacak. Geçtiğimiz aylarda duyurusu yapılan ve oynanış videosu gösterilen oyunun, kapalı beta ve açık beta tarihleri de duyuruldu.

Playstation kullanıcılarına öncelik

Call of Duty: Modern Warfare 2, arka arkaya iki haftasonu beta testi sunacak. 16-20 Eylül arasındaki beta testi, Playstation 4 ve Playstation 5 kullanıcılarına özel olacak. Ayrıca 16 ve 17 Eylül’deki beta testi yalnızca ön sipariş verenler için açık olacak. Infinity Ward, betayı oynamak için Playstation Plus üyeliğinin gerekmediğini belirtti.

İkinci beta 22-26 Eylül arasında gerçekleşecek ve Playstation dışında Windows, Xbox One ve Xbox Series kullanıcılarına da sunulacak. Aynı şekilde bu betanın da ilk iki günü yalnızca ön sipariş verenlere açık olacak. Xbox kullanıcılarının betayı oynaması için Xbox Live Gold, PC kullanıcılarının ise Battle.net veya Steam hesabına sahip olması gerek. Infinity Ward, 15 Eylül’de gerçekleştirilecek Call of Duty Next etkinliğinde Modern Warfare 2, Warzone 2 ve Warzone mobil hakkında yeni bilgiler paylaşacak.

