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    Call of Duty: Modern Warfare 2 Playstation VR2’ye özel bir moda sahip olacak

    Yıllardır Playstation’a özel içerikler sunan Call of Duty, Modern Warfare 2 ile çıtayı yükseltecek. Call of Duty Modern Warfare 2, Playstation VR 2'ye özel sanal gerçeklik moduna sahip olacak.
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    Modern Warfare 2, PS VR2 için özel bir moda sahip olacak
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    Activision ve Sony’nin anlaşması devam ediyor. Uzun yıllardır Call of Duty oyunlarında Playstation’a özel içerikler sunan Activision, Modern Warfare 2 ile Playstation 5 için özel bir deneyim sunacak.

    Modern Warfare 2, Playstation VR2 için özel bir deneyim sunacak

    Geçtiğimiz haftalarda 2022 yılında kavuşacağımız Modern Warfare 2 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı. 28 Ekim’de çıkış yapacak oyun görünüşe göre PS5’e özel bir deneyim ile gelecek. Call of Duty’e yakın kaynakları ile bilinen RalphsValve, Modern Warfare 2’nin PS VR2’ye özel bir sanal gerçeklik deneyimi ile geleceğini belirtti. PS VR2, Playstation’ın yeni nesil sanal gerçeklik deneyimi olacak ve yalnızca PS5 kullanıcılarına sunulacak.

    Sony, henüz PS VR2’nin çıkış tarihi hakkında bir bilgi paylaşmadı ancak 2 Haziran’da Sony’nin PS VR2 için bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor. Bu etkinlikte büyük ihtimalle Call of Duty Modern Warfare 2’nin Playstation VR2 için özel deneyimi de tanıtılacaktır. Call of Duty, daha önce Infinite Warfare ile ilk nesil PS VR için özel bir sanal gerçeklik deneyimi sunmuştu.

    Kaynakça https://comicbook.com/gaming/news/call-of-duty-modern-warfare-2-mw2-playstation-ps5-vr2-mode/ https://whatifgaming.com/modern-warfare-2-exclusive-for-psvr-2/
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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 3 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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