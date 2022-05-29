Call of Duty: Modern Warfare 2 Playstation VR2’ye özel bir moda sahip olacak

Activision ve Sony’nin anlaşması devam ediyor. Uzun yıllardır Call of Duty oyunlarında Playstation’a özel içerikler sunan Activision, Modern Warfare 2 ile Playstation 5 için özel bir deneyim sunacak.
Modern Warfare 2, Playstation VR2 için özel bir deneyim sunacak
Geçtiğimiz haftalarda 2022 yılında kavuşacağımız Modern Warfare 2 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı. 28 Ekim’de çıkış yapacak oyun görünüşe göre PS5’e özel bir deneyim ile gelecek. Call of Duty’e yakın kaynakları ile bilinen RalphsValve, Modern Warfare 2’nin PS VR2’ye özel bir sanal gerçeklik deneyimi ile geleceğini belirtti. PS VR2, Playstation’ın yeni nesil sanal gerçeklik deneyimi olacak ve yalnızca PS5 kullanıcılarına sunulacak.
Sony, henüz PS VR2’nin çıkış tarihi hakkında bir bilgi paylaşmadı ancak 2 Haziran’da Sony’nin PS VR2 için bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor. Bu etkinlikte büyük ihtimalle Call of Duty Modern Warfare 2’nin Playstation VR2 için özel deneyimi de tanıtılacaktır. Call of Duty, daha önce Infinite Warfare ile ilk nesil PS VR için özel bir sanal gerçeklik deneyimi sunmuştu.Kaynakça https://comicbook.com/gaming/news/call-of-duty-modern-warfare-2-mw2-playstation-ps5-vr2-mode/ https://whatifgaming.com/modern-warfare-2-exclusive-for-psvr-2/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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