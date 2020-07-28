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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Monster Aryond oyuncu monitörü satışa çıkıyor

    Monster markasının yeni oyuncu monitörü Monster Aryond A27 V1.1 satışa çıkıyor. 1500R kavis, Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync desteği öne çıkan özellikleri arasında.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Monster Aryond oyuncu monitörü satışa çıkıyor
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    Kaslı oyuncu dizüstü dendiğinde akla ilk gelen yerli firma Monster Notebook şimdi de oyuncu monitörü serisine başlıyor. Serinin ilk üyesi Monster Aryond oyuncu monitörü satışa sunuluyor.

    Monster Aryond A27 V1.1 özellikleri ve fiyatı

    Monster Aryond A27 V1.1 oyuncu monitörü 27 inçlik VA panelinde Full HD çözünürlük sunuyor. Parlamayı engelleyen panel 16:9 görüntü oranına sahip ve 1500R kavis değeri ile daha yoğun bir tecrübe sunuyor.

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    SRGB renk uzayının yüzde 119’unu kapsayan monitör HDR10 desteği sunuyor ve 400 kandela parlaklık değerine ulaşabiliyor. Griden griye tepki süresi 4ms iken optimize edilmiş tepki süresi de 1ms.

    Modelde Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync gecikme önleyici teknolojileri bir arada görüyoruz. Bu sayede tazeleme hızı 240Hz seviyesine kadar çıkabiliyor. Titreşim engelleme ve mavi ışık filtresi de unutulmamış.

    USB 3.0, HDMI 1.4, HDMI 2.0, DP 1.2 girişleri olan monitörün arka kısmında ters V şeklinde RGB aydınlatma ve Monster logosu yer alıyor. Monster Aryond A27 V1.1 için 1999TL fiyat etiketi belirlenmiş ve taksit de yapılıyor.



    https://www.monsternotebook.com.tr/oyuncu-monitoru/aryond-a27-v1-1/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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