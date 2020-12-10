Monster Hunter filmi, ırkçı bir şaka sebebiyle Çin'de gösterimden kaldırıldı

Capcom'un aynı isimli başarılı video oyun serisinden uyarlanan Monster Hunter filmi geçtiğimiz günlerde Çin'de vizyona girdi ancak Çinli insanlara karşı yapılan ırkçı şaka sebebiyle film vizyondan kaldırıldı.İlginizi Çekebilir Monster Hunter filminin, ilkinden çok daha etkileyici olan yeni fragmanı yayınlandı
Ayrıca Bkz. "Spider-Man 3'te oynamaları için Andrew Garfield ve Tobey Maguire ile görüşülüyor"
Türkiye'de 25 Aralık'ta vizyona girecek olan Monster Hunter filmi 4 Aralık'ta Çin'de vizyona girdi. Ancak vizyona girmesi ile birlikte eleştiri yağmuruna tutuldu çünkü filmde Çinli insanlara yapılan ırkçı bir şaka bulunuyor. Filmde Çinli-Amerikalı olan oyuncu, “What kind of knees are these? Chinese.” şakası yapıyor. Bu şakanın "Chinese, Japanese, dirty knees, look at these" cümlesine bir gönderme olduğu düşünüldüğü için Çinli insanlar filmde yapılan şakaya tepki gösterdi.
Tepkinin ardından film Çin'de vizyondan kaldırıldı. Vizyondan kaldırılmasının ardından da filmin yapım şirketi o sahneyi filmden çıkardı ancak hala vizyona geri dönmüş değil. Geri dönüp dönmeyeceği de belli değil. Garip olan durum ise filmin yayınlanmasının ardından Monster Hunter oyun serisinin son oyunu olan Monster Hunter World'e Steam üzerinden olumsuz eleştiriler yağmaya başladı. İnsanların karıştırıyor olması aslında imkansız çünkü Steam'de bir oyuna puan verebilmek için yeterli saat oyunu oynamanız gerekiyor. Yani şu an yapılan durum bilerek yapılıyor.
Monster Hunter'ın yönetmenliğini ve senaristliğini Paul W.S. Anderson üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Milla Jovovich, Tony Jaa, T.I., Ron Perlman, Jannik Schümann ve Meagan Good bulunuyor.
https://www.dualshockers.com/upcoming-monster-hunter-film-removed-from-chinese-cinemas/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Sjw zihniyetinin yaptığı işler insanlarda nefret yaratmaktan öte birşey değil. Toplumsal değişimin bu şekilde baskı ile olmaması gerekir. Sizin olumsuz olarak adlandırdığınız o görüşlerde binlerce yıllık insan birikimi sonucu ortaya çıkmıştır ve o düşüncelerin doğru mu yoksa yanlış mı olduğuna karar verip dünya üzerinden bir kalemde silmeye çalışmak kibirdir.
Faşizan yöntemlerle toplumu iyileştiremezsiniz veya kötü olduğunu düşündüğünüz bu görüşlerinden toplumda hiç yer almaması gerektiği fikri ne kadar doğrudur. İnsanlar herkesi kucaklamak zorunda değildir, her topluma aynı gözle bakmak zorunda da değildir. Bir milletin veya bir insanın canına kastedilmediği müddetçe kültürler ve toplumlar dahi eleştirilebilir.
3 maymunu oynamaya zorlanarak istediğiniz görüşü dayatmanızda faşizan bir uygulamadır.
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
1735 kez okundu.
9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
monster hunter, ırkçı şaka ve