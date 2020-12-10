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    Monster Hunter filmi, ırkçı bir şaka sebebiyle Çin'de gösterimden kaldırıldı

    Sevilen oyun serisi Monster Hunter'dan uyarlanan aynı isimli film, geçtiğimiz günlerde Çin'de vizyona girdi ancak ırkçı bir şaka sebebiyle vizyondan kaldırıldı.
    1 hf.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Monster Hunter filmi, ırkçı bir şaka sebebiyle Çin'de gösterimden kaldırıldı
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    Capcom'un aynı isimli başarılı video oyun serisinden uyarlanan Monster Hunter filmi geçtiğimiz günlerde Çin'de vizyona girdi ancak Çinli insanlara karşı yapılan ırkçı şaka sebebiyle film vizyondan kaldırıldı.

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    Türkiye'de 25 Aralık'ta vizyona girecek olan Monster Hunter filmi 4 Aralık'ta Çin'de vizyona girdi. Ancak vizyona girmesi ile birlikte eleştiri yağmuruna tutuldu çünkü filmde Çinli insanlara yapılan ırkçı bir şaka bulunuyor. Filmde Çinli-Amerikalı olan oyuncu, “What kind of knees are these? Chinese.” şakası yapıyor. Bu şakanın "Chinese, Japanese, dirty knees, look at these" cümlesine bir gönderme olduğu düşünüldüğü için Çinli insanlar filmde yapılan şakaya tepki gösterdi. 

    Tepkinin ardından film Çin'de vizyondan kaldırıldı. Vizyondan kaldırılmasının ardından da filmin yapım şirketi o sahneyi filmden çıkardı ancak hala vizyona geri dönmüş değil. Geri dönüp dönmeyeceği de belli değil. Garip olan durum ise filmin yayınlanmasının ardından Monster Hunter oyun serisinin son oyunu olan Monster Hunter World'e Steam üzerinden olumsuz eleştiriler yağmaya başladı. İnsanların karıştırıyor olması aslında imkansız çünkü Steam'de bir oyuna puan verebilmek için yeterli saat oyunu oynamanız gerekiyor. Yani şu an yapılan durum bilerek yapılıyor.

    Monster Hunter'ın yönetmenliğini ve senaristliğini Paul W.S. Anderson üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Milla Jovovich, Tony Jaa, T.I., Ron Perlman, Jannik Schümann ve Meagan Good bulunuyor. 



    https://www.dualshockers.com/upcoming-monster-hunter-film-removed-from-chinese-cinemas/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çin’den ala ırkçı mı varmış? DoğuTürkistan’da hergün kan her gün zulüm. 1 milyar insan oksijen tüketmekten başka bir naneye yaramıyorlar koyun sürüsü gibi devletleri ne derse ona inanıyorlar devletleri tuvalete gitmeyi yasaklasa hepsi altına edecek yazık akılsız bir topluluktan başka bişey değil.
    Çin’den ala ırkçı mı varmış? DoğuTürkistan’da hergün kan her gün zulüm. 1 milyar insan oksijen tüketmekten başka bir naneye yaramıyorlar koyun sürüsü gibi devle...
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    Yanıtla +35
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    th9 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu ırkçılık olayı abartılmaya başlandı,yakında bazı kelimeleri hayatımızdan çıkarılmasını isticekler
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    I'm Legend (UNSTOPPABLE ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aynı cümleleri tekrar tekrar yazmanın mantığı nedir acaba? Alt üstü 3 satır yazı yazacaksınız. Böyle aynı cümleleri tekrarlayınca daha mı çok dikkat çekiyor haber? İnsanın okuyası bile gelmiyor içeriği...
    Aynı cümleleri tekrar tekrar yazmanın mantığı nedir acaba? Alt üstü 3 satır yazı yazacaksınız. Böyle aynı cümleleri tekrarlayınca daha mı çok dikkat çekiyor hab...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    kayamtky 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    "dirty knees" in sözlükte ki anlamı "kirli dizler" oluyor. Bu şakada ki manasının ne olduğunu İngilizce bilen arkadaşlar açıklayabilir mi acaba...
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Burada abartılmak istenen birşey yok yapılan göndermeyi anlamadan yorum yapmak fikir belirtmek de iyiymiş.
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    Periah (tugrul u) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kendimi sürekli birilerinin ne düşünmem , ne hissetmem gerektiğini bana dikte ediyormuş gibi hissediyorum ve bu bende derin bir nefret uyandırıyor.

    Sjw zihniyetinin yaptığı işler insanlarda nefret yaratmaktan öte birşey değil. Toplumsal değişimin bu şekilde baskı ile olmaması gerekir. Sizin olumsuz olarak adlandırdığınız o görüşlerde binlerce yıllık insan birikimi sonucu ortaya çıkmıştır ve o düşüncelerin doğru mu yoksa yanlış mı olduğuna karar verip dünya üzerinden bir kalemde silmeye çalışmak kibirdir.
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    mutercim (Bilge Tanrıseven) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Periah
    Allah Allah. Hangi insan birikimi sonunda ortaya çıkmış, mesela beyaz tenli insanların siyah tenli insanlardan üstün olduğu "görüşü"? O zaman mesela "Kim ki ırkçılık iddiasında bulunursa bizden değildir, ırkçılık uğrunda savaşan bizden değildir ve ırkçılık uğrunda ölen bizden değildir" diyen Hz. Muhammed kibrinden mi söylemiş bunu?
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    Periah (tugrul u) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bazı konuların bu kadar absürt bir biçimde baskılanması. Hatta dilin bile değiştirilmeye çalışılması çok fena ters teper. Toplumsal değişimin bu şekilde olmayacağını anlamak konusunda Sjw zihniyeti faşistlerden hiçbir ders almamış.

    Faşizan yöntemlerle toplumu iyileştiremezsiniz veya kötü olduğunu düşündüğünüz bu görüşlerinden toplumda hiç yer almaması gerektiği fikri ne kadar doğrudur. İnsanlar herkesi kucaklamak zorunda değildir, her topluma aynı gözle bakmak zorunda da değildir. Bir milletin veya bir insanın canına kastedilmediği müddetçe kültürler ve toplumlar dahi eleştirilebilir.

    3 maymunu oynamaya zorlanarak istediğiniz görüşü dayatmanızda faşizan bir uygulamadır.
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    Mion 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Periah
    tamam sen helvadan putlarına tapmaya devam et, acıkınca yersin!
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ülkesinde yaşayan müslümanlar içinde aynı özeni gösterirler umarım.
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    addidas_85 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnsan bari kendi yaptığı haberi okur. Bir kaç gün önce aynı haberi yaptınız işte ??
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    I'm Legend (UNSTOPPABLE ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aynı cümleleri tekrar tekrar yazmanın mantığı nedir acaba? Alt üstü 3 satır yazı yazacaksınız. Böyle aynı cümleleri tekrarlayınca daha mı çok dikkat çekiyor haber? İnsanın okuyası bile gelmiyor içeriği...
    Yanıtla +4
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    fhrstw 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çin’den ala ırkçı mı varmış? DoğuTürkistan’da hergün kan her gün zulüm. 1 milyar insan oksijen tüketmekten başka bir naneye yaramıyorlar koyun sürüsü gibi devletleri ne derse ona inanıyorlar devletleri tuvalete gitmeyi yasaklasa hepsi altına edecek yazık akılsız bir topluluktan başka bişey değil.
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    fotifoti (foti ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Irkçılığı yapan Çin, yavuz hırsız işte.
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    th9 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu ırkçılık olayı abartılmaya başlandı,yakında bazı kelimeleri hayatımızdan çıkarılmasını isticekler
    Yanıtla +14
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1735 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    monster hunter, ırkçı şaka ve
    4 etiket daha çin ne zaman vizyon tarihi Bilim ve Teknoloji
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