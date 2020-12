Monster Hunter filmi, ırkçı bir şaka sebebiyle Çin'de gösterimden kaldırıldı

Tam Boyutta Gör

Capcom'un aynı isimli başarılı video oyun serisinden uyarlanan Monster Hunter filmi geçtiğimiz günlerde Çin'de vizyona girdi ancak Çinli insanlara karşı yapılan ırkçı şaka sebebiyle film vizyondan kaldırıldı.

Türkiye'de 25 Aralık'ta vizyona girecek olan Monster Hunter filmi 4 Aralık'ta Çin'de vizyona girdi. Ancak vizyona girmesi ile birlikte eleştiri yağmuruna tutuldu çünkü filmde Çinli insanlara yapılan ırkçı bir şaka bulunuyor. Filmde Çinli-Amerikalı olan oyuncu, “What kind of knees are these? Chinese.” şakası yapıyor. Bu şakanın "Chinese, Japanese, dirty knees, look at these" cümlesine bir gönderme olduğu düşünüldüğü için Çinli insanlar filmde yapılan şakaya tepki gösterdi.

Tepkinin ardından film Çin'de vizyondan kaldırıldı. Vizyondan kaldırılmasının ardından da filmin yapım şirketi o sahneyi filmden çıkardı ancak hala vizyona geri dönmüş değil. Geri dönüp dönmeyeceği de belli değil. Garip olan durum ise filmin yayınlanmasının ardından Monster Hunter oyun serisinin son oyunu olan Monster Hunter World'e Steam üzerinden olumsuz eleştiriler yağmaya başladı. İnsanların karıştırıyor olması aslında imkansız çünkü Steam'de bir oyuna puan verebilmek için yeterli saat oyunu oynamanız gerekiyor. Yani şu an yapılan durum bilerek yapılıyor.

Monster Hunter'ın yönetmenliğini ve senaristliğini Paul W.S. Anderson üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Milla Jovovich, Tony Jaa, T.I., Ron Perlman, Jannik Schümann ve Meagan Good bulunuyor.

