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    Monster Hunter filminin ilk fragmanı hayranların tepkisini çekti

    Aralık ayında vizyona girecek olan Monster Hunter filminin ilk fragmanı bugün yayınlandı. Fragman özellikle de serinin hayranlarından epey bir eleştiri alıyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Monster Hunter filminin ilk fragmanı hayranların tepkisini çekti
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    Capcom'un sevilen oyun serisi Monster Hunter çok yakında ilk live-action sinema filmine kavuşuyor. Sony Pictures tarafından hazırlanan Monster Hunter filminin ilk fragmanı bugün yayınlandı. Fragman özellikle de oyun serisinin hayranlarından büyük tepki topladı.

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    Monster Hunter oyun serisi Dünya ve insanlıkla herhangi bir ilgisi olmayan fantastik bir evrende geçiyor. Monster Hunter filmine baktığımızda ise bambaşka bir manzarayla karşılaşıyoruz. Filmde bir grup Amerikalı asker bir portal yoluyla kendilerini Monster Hunter dünyasında buluyor. Yani Dünya'yla hiçbir ilgisi olmayan serinin ilk sinema filminde başrollerde Amerikalılar var.

    Filmin fragmanı ayrıca başından sonuna kadar klişelerle dolu olmuş. Karakterlerin yaptığı espriler, kullanılan müzik, aksiyon sahneleri ve daha birçok detay Hollywood'un klasik klişeleriyle dolu. Monster Hunter hayranları Capcom ve Sony'yi şu anda eleştiri yağmuruna tutmuş durumda.

    Monster Hunter filminin yapımcılığını Constantin Film stüdyosu üstlenmiş. Yönetmen koltuğunda ise Paul W.S. Anderson oturuyor. Constantin Film-Paul Anderson ikilisini Resident Evil filmlerinden hatırlıyoruz. Resident Evil filmleri de bildiğiniz gibi oyun serisinin hayranlarından epey eleştiri almıştı. Şimdi aynı ekip Monster Hunter serisine el atmış durumda.

    Başrolünde Milla Jovovich'in yer aldığı Monster Hunter filmi Aralık 2020'de gösterime girecek.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 1 hf. en beğenilen
    Film baştan sona klişelerle dolu demişsiniz de başrolde Milla Jovovich var kadının kendisi fantastik korku filmlerindeki podyum mankeni olarak zaten baştan klişe.
    Film baştan sona klişelerle dolu demişsiniz de başrolde Milla Jovovich var kadının kendisi fantastik korku filmlerindeki podyum mankeni olarak zaten baştan kliş...
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    Yanıtla +7
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 hf.
    Milla Jovovich in suçu yok. Kadın oynuyor. Ama o yönetmen kocası elini bir oyun dünyasından çeksin artık.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    AnadoluEfes 1 hf.
    Milla Jovovich zamanın'da mankenlik yapıyordu kadını sırf güzel olduğunu için bir iki dizi'de konuk oyuncu olarak oynattılar sonra bir iki film'de yer aldı taki 5.element'te oynayana kadar o kadar iyi oynadı ki kalpleri fetih etti sonra bir kaç film'de daha boy gösterdi ama Ölümcül Deney serisi ile kadını bu tarz filmler için vazgeçilmez bir oyuncu yaptı
    Yanıtla
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    aliofage (Ali Asaf) 1 hf.
    Gayet güzel görünüyor. Merakla bekliyorum
    Yanıtla +2
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    Rindaman ( -) 1 hf.
    Rezillik.

    Üç beş tane vatandaş dinazor dolu bir gezegende kılıç ile kill kasıyor.

    45 kilo kadın da 50 tonluk ejderha ile kafa kafaya hücuma çıkıyor.




    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +2
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 1 hf.
    Maymunlar Cehennemi gibi olabilir, belki geleceğe gidiyorlardır başka evren yerine :') Ya da paralel evren.
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    231407 (Barış Özdemir) 1 hf.
    Film güzel gözüküyor
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    WarSaw (Savaş T.) 1 hf. (düzenlendi)
    bunu çekeceklerine Ark Survival Evolved'i çekseler bari

    Yanıtla +1
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 hf.
    Çöp geliyor siper alın Milla Jovovich kanserini emekli etsinler artık ve yönetmen kocasını da
    Yanıtla +1
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 hf.
    Milla Jovovich in suçu yok. Kadın oynuyor. Ama o yönetmen kocası elini bir oyun dünyasından çeksin artık.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Charaznable (Char Aznable) 1 hf.
    Kullanılan efekt ve kostümlerle ucuz yapım filmlere benzemiş yoksa kadro ve konu güzel
    Yanıtla +3
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    monacomen 1 hf. en beğenilen
    Film baştan sona klişelerle dolu demişsiniz de başrolde Milla Jovovich var kadının kendisi fantastik korku filmlerindeki podyum mankeni olarak zaten baştan klişe.
    Yanıtla +7
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