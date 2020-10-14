Monster Hunter filminin ilk fragmanı hayranların tepkisini çekti

Capcom'un sevilen oyun serisi Monster Hunter çok yakında ilk live-action sinema filmine kavuşuyor. Sony Pictures tarafından hazırlanan Monster Hunter filminin ilk fragmanı bugün yayınlandı. Fragman özellikle de oyun serisinin hayranlarından büyük tepki topladı.İlginizi Çekebilir Monster Hunter filminin vizyon tarihi belli oldu
Monster Hunter oyun serisi Dünya ve insanlıkla herhangi bir ilgisi olmayan fantastik bir evrende geçiyor. Monster Hunter filmine baktığımızda ise bambaşka bir manzarayla karşılaşıyoruz. Filmde bir grup Amerikalı asker bir portal yoluyla kendilerini Monster Hunter dünyasında buluyor. Yani Dünya'yla hiçbir ilgisi olmayan serinin ilk sinema filminde başrollerde Amerikalılar var.
Filmin fragmanı ayrıca başından sonuna kadar klişelerle dolu olmuş. Karakterlerin yaptığı espriler, kullanılan müzik, aksiyon sahneleri ve daha birçok detay Hollywood'un klasik klişeleriyle dolu. Monster Hunter hayranları Capcom ve Sony'yi şu anda eleştiri yağmuruna tutmuş durumda.
Monster Hunter filminin yapımcılığını Constantin Film stüdyosu üstlenmiş. Yönetmen koltuğunda ise Paul W.S. Anderson oturuyor. Constantin Film-Paul Anderson ikilisini Resident Evil filmlerinden hatırlıyoruz. Resident Evil filmleri de bildiğiniz gibi oyun serisinin hayranlarından epey eleştiri almıştı. Şimdi aynı ekip Monster Hunter serisine el atmış durumda.
Başrolünde Milla Jovovich'in yer aldığı Monster Hunter filmi Aralık 2020'de gösterime girecek.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Üç beş tane vatandaş dinazor dolu bir gezegende kılıç ile kill kasıyor.
45 kilo kadın da 50 tonluk ejderha ile kafa kafaya hücuma çıkıyor.
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