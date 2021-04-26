Monster Notebook'tan da çip krizi ile ilgili açıklama geldi: Fiyatlar artabilir!

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Son dönemde birçok kez gündeme gelen çip krizi şirketleri teker teker etkilemeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl salgının başlaması ile birlikte tüm dünyada bir çip krizi başladı. Bunun başlıca sebebi salgından dolayı üretimin yavaşlaması ve aynı zamanda da insanlar evde kaldığı için talebin artması oldu.

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Hala devam eden kriz şu anda konsolları, grafik kartlarını, işlemcileri, telefonları ve hatta arabaları bile etkiliyor. Krizin normalde bu zamanlarda düzelmesi bekleniyordu ancak pazardaki talebin değişmesi ve salgının uzaması işleri iyice zora soktu. Geçtiğimiz saatlerde Türkiye'nin popüler oyuncu bilgisayarı satan firmalarından Monster, krize dair açıklama yaptı.

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Monster açıklamasında genel olarak çip krizine dair müşterilerini bilgilendirirken, açıklamanın geri kalanında bu konuya karşı aksiyonları açıklanmış.

Fiyatlar Artabilir

Monster yaptığı açıklama ile şu anda fiyaların etkilenmemesi için ellerinden gelen tüm aksiyonları aldığını söyledi. Ancak Monster Notebook ilerleyen günlerde fiyatlarda zorunlu bir artışa gideceklerini ön görüyor. Açıklamanın dikkat çeken kısmını aşağıda bulabilirsiniz:

"Dünyadaki tüm teknoloji markalarının üretim süreçlerini olumsuz etkileyen bu krizin bir süre daha çözülemeyeceğini ön görüyoruz. Bu bağlamda kamuoyunu, yüksek talebe rağmen düşük üretim karşısında yaşanan bu durumun devam etmesi dolayısıyla önümüzdeki dönemde teknoloji ürünlerinin maliyetlerinde önemli bir artışa sebebiyet vereceği konusunda önceden bilgilendirme gereği duyuyoruz.

En yeni teknolojileri pazara en erişilebilir fiyatlarla sunma politikasını benimsemiş bir marka olarak, bugüne kadar fiyatlarımızın etkilenmemesi için üstümüze düşen tüm aksiyonları aldık.

Ancak bununla birlikte, kontrolümüz dışında gelişen bu sürecin, ilerleyen dönemde dünya genelindeki tüm üreticiler gibi, Monster Notebook ürünlerinin fiyatlarında zorunlu bir artışa yol açmasını bekliyoruz.

Kamuoyuna şimdiden duyururuz; her zaman müşterisinin yanında olan bir marka olarak tüm kullanıcılarımızın bilgisine sunarız."

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