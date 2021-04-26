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    Monster Notebook'tan da çip krizi ile ilgili açıklama geldi: Fiyatlar artabilir!

    Türkiye'nin en popüler oyuncu dizüstü bilgisayarı markalarından biri olan Monster'dan da tüm dünyayı etkileyen çip krizi ile ilgili açıklama geldi: Fiyatlar artabilir.
    26 Nisan 2021, 21:34 (6 sa.)
    1,4b
    9
    14
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Monster Notebook'tan da çip krizi ile ilgili açıklama geldi: Fiyatlar artabilir!
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    Son dönemde birçok kez gündeme gelen çip krizi şirketleri teker teker etkilemeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl salgının başlaması ile birlikte tüm dünyada bir çip krizi başladı. Bunun başlıca sebebi salgından dolayı üretimin yavaşlaması ve aynı zamanda da insanlar evde kaldığı için talebin artması oldu.

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    Hala devam eden kriz şu anda konsolları, grafik kartlarını, işlemcileri, telefonları ve hatta arabaları bile etkiliyor. Krizin normalde bu zamanlarda düzelmesi bekleniyordu ancak pazardaki talebin değişmesi ve salgının uzaması işleri iyice zora soktu. Geçtiğimiz saatlerde Türkiye'nin popüler oyuncu bilgisayarı satan firmalarından Monster, krize dair açıklama yaptı.

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    Monster açıklamasında genel olarak çip krizine dair müşterilerini bilgilendirirken, açıklamanın geri kalanında bu konuya karşı aksiyonları açıklanmış. 

    Fiyatlar Artabilir

    Monster yaptığı açıklama ile şu anda fiyaların etkilenmemesi için ellerinden gelen tüm aksiyonları aldığını söyledi. Ancak Monster Notebook ilerleyen günlerde fiyatlarda zorunlu bir artışa gideceklerini ön görüyor. Açıklamanın dikkat çeken kısmını aşağıda bulabilirsiniz:

    "Dünyadaki tüm teknoloji markalarının üretim süreçlerini olumsuz etkileyen bu krizin bir süre daha çözülemeyeceğini ön görüyoruz. Bu bağlamda kamuoyunu, yüksek talebe rağmen düşük üretim karşısında yaşanan bu durumun devam etmesi dolayısıyla önümüzdeki dönemde teknoloji ürünlerinin maliyetlerinde önemli bir artışa sebebiyet vereceği konusunda önceden bilgilendirme gereği duyuyoruz. 

    En yeni teknolojileri pazara en erişilebilir fiyatlarla sunma politikasını benimsemiş bir marka olarak, bugüne kadar fiyatlarımızın etkilenmemesi için üstümüze düşen tüm aksiyonları aldık.  

    Ancak bununla birlikte, kontrolümüz dışında gelişen bu sürecin, ilerleyen dönemde dünya genelindeki tüm üreticiler gibi, Monster Notebook ürünlerinin fiyatlarında zorunlu bir artışa yol açmasını bekliyoruz.

    Kamuoyuna şimdiden duyururuz; her zaman müşterisinin yanında olan bir marka olarak tüm kullanıcılarımızın bilgisine sunarız."



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    ugah6aiw 15 saat önce

    video fail oynatılamıyor...

    djtomcat 2 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    khytr89 (Hakan ) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    4 sene önce araba aldığımız fiyatlara şu an laptoplar satılıyor. Kuresel çip krizi hadi neyse 6 - 8 aya geçer de TL deki pul olma durumunu ve yüksek vergileri ne yapacağız ?
    4 sene önce araba aldığımız fiyatlara şu an laptoplar satılıyor. Kuresel çip krizi hadi neyse 6 - 8 aya geçer de TL deki pul olma durumunu ve yüksek vergileri n...
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    hanıncipsi 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Asus, Lenovo , HP bu açıklamayı yapmıyor ama ithal edip marka basan paşam yapıyor
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    Galatas4ray (ENVER A.) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Monster sürekli fiyat arttıran bir firma daha neyi bahane ediyor ki anlamadım.Ne bu tantana :D
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    S s. paul jobs (Furkan URHAN) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Galatas4ray
    dolar düşünce onlar da fiyat düşürdü. Fiyat sorunu %10 markalarda %90'ı dünya beşten büyüktür.
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    fukarakoala 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    zaten artmıyormuydu durmadan
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    labtek38 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kıvırmayın %kaç onu söyleyin. Biz alışkınız. Kabulleniriz.
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    khytr89 (Hakan ) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    4 sene önce araba aldığımız fiyatlara şu an laptoplar satılıyor. Kuresel çip krizi hadi neyse 6 - 8 aya geçer de TL deki pul olma durumunu ve yüksek vergileri ne yapacağız ?
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    Charaznable (Char Aznable) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hep dolar arttığında fiyatlar artar ama dolar düştüğünde hiç indirim gelmez nedense
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    T th9 4 sa. ( Mesaj Silindi ) Charaznable
    dolar senelerdir giderek artıyor, ne zaman düştü? ülkede ekonomi gidişatı nasıl ise ona göre fiyat belirlerler, gelecekte düşme ihtimali yoksa neden fiyat indirsinler ki.
    Yanıtla +3
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    S Sirkadyen 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha nereye artacak, yakında bilgisayar için traktörle para götüreceğiz herhalde dükkana
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    elektronik zamlar is loading
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    Wol4onak 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    TL kaç kere değer kaybeder, hiç bir kere ekonomik kriz haberinizi görmedim. Ama zaten 50 defa yaptığınız üretim sıkıntısı haberlerini türlendire türlendire rahatça yazıyorsunuz "x krizi, mix krizi"diye!
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    N nuksws_99 (dasasd ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    tr vergisiyle monster ucuza satiyor, xmg 4800h 3060 8gb ram 256gb ssdyi 1500 euroya verirken monsterde 13bin tlye 3060 olmasi lazim.
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