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    Monster Notebook yurt dışındaki adını değiştirdi

    Monster Notebook bundan böyle uluslaraası pazarda Tulpar markasıyla faaliyet göstereceğini açıkladı. İsim değişikliğinin gerekçesi olarak Monster isminin çok kullanılan bir isim olması gösterildi.
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    Monster Notebook yurt dışındaki adını Tulpar olarak değiştirdi
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    Türkiye’de yüksek satış rakamları yakalayan ve bu başarıyı yurt dışına taşımayı hedefleyen yerli teknoloji markası Monster Notebook, 2020’nin Eylül ayında Almanya’nın başkenti Berlin’de açtığı mağaza ile yurt dışı operasyonlarına başlamıştı. Globalleşmeyi hedefleyen Monster Notebook, yurt dışındaki adını Tulpar olarak değiştirdi.

    Firmanın fiyat/performans odaklı notebook serisi Tulpar olarak adlandırılıyordu. Tulpar artık markanın yeni ismi oldu. Bu isim değişikliği sayesinde, 'Monster' ismini kullanan diğer markalarla karışıklıktan kaçınılması ve Dünya genelindeki bilinirliğinin artması amaçlanıyor.

    Monster Notebook'un ismi neden değişti?

    İsim değişikliğinin nedeni hakkında konuşan Monster Notebook CMO’su Göktuğ Okan Oğuz şunları söyledi:

    "Globalleşme stratejimiz doğrultusunda, bundan böyle yolumuza Tulpar markasıyla devam edeceğiz. Bu değişikliğe giderken amacımız, Türkiye’den çıkan ve bir dünya markası olma yolunda ilerleyen markamızı uluslararası pazarda faaliyet gösteren ve bizimle isim benzerliği taşıyan diğer markalardan ayrıştırmak oldu. Bildiğiniz gibi ‘Monster’ evrensel bir isim, canavar anlamına geliyor. Uluslararası pazarda Monster ismini uzun yıllardır kullanan, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren onlarca şirket bulunuyor. Bu durum, yeni bir pazara adım atan ve henüz tanınmayan bir marka açısından pazara girerken çeşitli zorluklar çıkarabiliyor. Müşteri deneyimine büyük önem veren bir marka olarak muhtemel karışıklıklardan kaçınmak ve bir Monster Notebook markası olan Tulpar ile kendi yolumuzdan yürümek istedik. Amiral gemisi ürünümüz olan Tulpar, bugüne kadar on binlerce teknoloji tutkununun yanında oldu. Bu zamana kadarki global iletişimlerimizde de Tulpar markasının diğer markalarımıza göre daha kolay kabul gördüğünü gözlemledik. Bu nedenle bu değişikliği önceden yaparak global açılımımıza hız vermek istedik.  Globalleşme yolundaki stratejimiz Tulpar’ın güçlü kanatlarıyla hızlanacak” dedi.

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