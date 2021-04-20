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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mor iPhone 12 duyuruldu: İşte fiyatı ve çıkış tarihi

    Apple, bahar etkinliğinde iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinin mor renkli sürümünü duyurdu. Mor iPhone 12'nin fiyatı ve çıkış tarihine dair ayrıntılar haberimizde.
    20 Nisan 2021, 20:22 (Güncellendi, 1 sa.)
    4,1b
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    15
    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    10

    Mor iPhone 12 duyuruldu: İşte fiyatı ve çıkış tarihi
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    Apple, nisan etkinliği kapsamında iPhone 12 ve iPhone 12 mini için yeni bir renk seçeneği duyurdu. Halihazırda siyah, beyaz, kırmızı, yeşil ve lacivert opsiyonları bulunan modellerin artık mor renk seçeneği de bulunuyor.

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    Mor iPhone 12 fiyatı ve çıkış tarihi

    Mor iPhone 12 ve iPhone 12 mini, 23 Nisan Cuma günü ön siparişe sunulacak. Teslimatlar ise 30 Nisan'da başlayacak. Mor renkli iPhone 12 ve iPhone 12 mini, mevcut fiyatlardan tüketicilerle buluşacak. Fiyatlar şöyle:

    • 64 GB iPhone 12 mini: 9.999 TL
    • 128 GB iPhone 12 mini: 10.499 TL
    • 256 GB iPhone 12 mini: 11.499 TL
    • 64 GB iPhone 12: 10.999 TL
    • 128 GB iPhone 12: 11.499 TL
    • 256 GB iPhone 12: 12.499 TL



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    N NightLight75 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu paraya bu telefon değmez 12 bin tl nin 3-4 bin tl si ile telefon alırım geriye kaldı 8 bin onlada bir ebike alırım
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    a_y_k_u_t (Aykut ) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Valla ben hiç laf atmayacağım, iphone 12 gerçekten aşırı güzel bir telefon, ben lacivertini seviyorum, moru da fena olmamış, param olsa gözüm kapalı alırım, ama bırak 12bin lirayı 2bin lirayı bulup kendime girişin girişi bir seviye android telefon bile alamıyorum :)
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    K kochanowski 20 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Seneye de pembesini çıkarırlar yeni bir şeymiş gibi
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    ~Lion King~ (Fatih ) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Pelinsu telefonu.
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    Paetzold 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fena duruyor yalnız.
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    isakoc (isa koç) 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Anasını boyuyup babasına satmak deyiminin canlı örneği.
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    N NightLight75 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu paraya bu telefon değmez 12 bin tl nin 3-4 bin tl si ile telefon alırım geriye kaldı 8 bin onlada bir ebike alırım
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    L lollololo 33 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) NightLight75
    3-4 bin tl ye telefon alıp 2 sene sonra çöp olacağına iphone rahat rahat 5 sene kullanırım
    Yanıtla +1
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    guchasan (HasaN Güç) 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Mor olunsun 5 krş fazla olsun :)
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    H hakkikarahan (Hakkı KARAHAN) 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Apple keriz avına doymuyor :)
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    H harslan76 (Hüseyin Arslan) 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Artik donumuza uygun alabiliriz🤣😂
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    A alptaskiran 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Rengi çok güzel
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