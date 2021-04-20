Mor iPhone 12 duyuruldu: İşte fiyatı ve çıkış tarihi

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Apple, nisan etkinliği kapsamında iPhone 12 ve iPhone 12 mini için yeni bir renk seçeneği duyurdu. Halihazırda siyah, beyaz, kırmızı, yeşil ve lacivert opsiyonları bulunan modellerin artık mor renk seçeneği de bulunuyor.

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Mor iPhone 12 fiyatı ve çıkış tarihi

Mor iPhone 12 ve iPhone 12 mini, 23 Nisan Cuma günü ön siparişe sunulacak. Teslimatlar ise 30 Nisan'da başlayacak. Mor renkli iPhone 12 ve iPhone 12 mini, mevcut fiyatlardan tüketicilerle buluşacak. Fiyatlar şöyle:

64 GB iPhone 12 mini: 9.999 TL

128 GB iPhone 12 mini: 10.499 TL

256 GB iPhone 12 mini: 11.499 TL

64 GB iPhone 12: 10.999 TL

128 GB iPhone 12: 11.499 TL

256 GB iPhone 12: 12.499 TL

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