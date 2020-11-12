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    Mortal Kombat'in yeni filmi Covid-19 salgını bitene kadar yayınlanmayacak

    Dünyanın en popüler dövüş oyunlarından biri olan Mortal Kombat'in, şu sıralar geliştirme aşamasında olan yeni filmi süresiz bir şekilde ertelendi.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Mortal Kombat'in yeni filmi Covid-19 salgını bitene kadar yayınlanmayacak
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    İlk kez 1992 yılında yayınlanan ve o zamandan bu zamana birçok oyun ile karşımıza çıkan Mortal Kombat serisinin yeni filmi ne yazık ki ertelendi. Sebep ise tahmin edebielceğiniz gibi Covid-19 salgını.

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    Aslında filme tam olarak ertelenmiş demek yanlış olur. Yeni Mortal Kombat filminin vizyon tarihi hala 12 Mart 2021. Ancak filmin yapımcısı Todd Garner, geçtiğimiz saatlerde bir hayranın sorduğu soru üzerine, filmin vizyon tarihinin hala aynı olduğunu ama eğer salgın bitmemiş olursa bitene kadar vizyona girmeyeceğini açıkladı. Aynı şekilde fragman da yayınlanmayacak.

    Salgın bu yıl özellikle film sektörünü ciddi bir şekilde etkiledi. Yılın merakla beklenen yapımlarından Tenet, tam açılmamış sinemalarda şansını denedi ancak filmin gişesi beklenenin altında kaldı. Bu durum da diğer filmlerin ertelenmesini biraz etkiledi.

    Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor.



    https://www.ign.com/articles/mortal-kombat-producer-says-movie-is-delayed-until-after-the-pandemic Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozkan_tpc (Özkan T) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nedense ilk Mortal Kombat filmine yaklaşamıyor serinin devam filmleri. Bundan da umut yok.
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