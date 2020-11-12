Mortal Kombat'in yeni filmi Covid-19 salgını bitene kadar yayınlanmayacak

Tam Boyutta Gör

İlk kez 1992 yılında yayınlanan ve o zamandan bu zamana birçok oyun ile karşımıza çıkan Mortal Kombat serisinin yeni filmi ne yazık ki ertelendi. Sebep ise tahmin edebielceğiniz gibi Covid-19 salgını.

İlginizi Çekebilir

Black Widow filminden yeni görseller paylaşıldı

Ayrıca Bkz. "Zack Snyder, Justice League 2 planlarını çoktan yapmış"

Aslında filme tam olarak ertelenmiş demek yanlış olur. Yeni Mortal Kombat filminin vizyon tarihi hala 12 Mart 2021. Ancak filmin yapımcısı Todd Garner, geçtiğimiz saatlerde bir hayranın sorduğu soru üzerine, filmin vizyon tarihinin hala aynı olduğunu ama eğer salgın bitmemiş olursa bitene kadar vizyona girmeyeceğini açıkladı. Aynı şekilde fragman da yayınlanmayacak.

Salgın bu yıl özellikle film sektörünü ciddi bir şekilde etkiledi. Yılın merakla beklenen yapımlarından Tenet, tam açılmamış sinemalarda şansını denedi ancak filmin gişesi beklenenin altında kaldı. Bu durum da diğer filmlerin ertelenmesini biraz etkiledi.

Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor.

https://www.ign.com/articles/mortal-kombat-producer-says-movie-is-delayed-until-after-the-pandemic

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.