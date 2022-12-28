Epic Games mağazasında bugün Mortal Shell hediye

Mortal Shell oyunu ücretsiz
Epic Games mağazasının bugün oyunculara hediye ettiği oyun Mortal Shell yapımı oldu. 2020 yılı yaz sonlarına doğru piyasaya çıkan Mortal Shell, aksiyon rol yapma oyunu olarak dikkat çekiyor.
Paramparça olmuş bir dünyada düşmanlara karşı mücadele ederken öldürdüğünüz askerlerin kalıntılarını ele geçirerek Mortal Shell’leri uyandırıyor ve eşsiz savaş tarzlarının ustası oluyorsunuz. Mortal Shell oyunu yarın 18.59’a kadar kütüphaneye eklenebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d