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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Moto E7 Plus'ın bazı özellikleri kesinleşti!

    İlk defa geçtiğimiz hafta Geekbench listesinde görüntülenen Moto E7 Plus'ın bazı yeni teknik detayları gün yüzüne çıktı. Akıllı telefon, Snapdragon 460 yonga seti ile gelecek.
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    Cep Tel...
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Motorola'nın bütçe dostu telefon olarak piyasaya sürmek için üzerinde çalıştığı Moto E7 Plus'a ait bazı detaylar ortaya çıktı. İlk olarak geçtiğimiz hafta Geekbench'te listelenen telefonun bazı teknik detayları Evan Blass tarafından Twitter'da paylaşılan bir görselle ortaya çıktı.

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    Paylaşılan görselde Moto E7 Plus'ın Snapdragon ailesinden 400 serisindeki ilk 11nm yonga seti olmasıyla dikkat çeken ve 8 adet Kryo 240 çekirdeği içeren Snapradon 460 yonga seti ile geleceği görülüyor. Görselde yer alan diğer detaylarda ise telefonun 4GB RAM ve 64GB dahili hafızaya sahip olduğunu belirtiyor. Moto E7 Plus'ın batarya kapasitesi ise 5.000mAh olacak.

    Moto E7 Plus'ın bazı özellikleri kesinleşti!

    Telefonun arka kısmında ise gece görüşü destekli 48 megapiksel çift kamera kurulumu yer alacak. Ayrıca telefonun daha önce ortaya çıkan görsellerinde parmak izi sensörünün kamera kurulumunda yer alacağı görülüyor.

    Görselde ayrıca telefonun  bir USB-C bağlantı noktası, bir hoparlör çıkışı ve 3,5 mm ses jakı ile donatılmış olduğu görülüyor.



    https://www.gsmarena.com/motorola_moto_e7_plus_specs_leak-news-44757.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    danlabilic (Danla Bilic) 5 gün
    büyün telefonlar bi anda aynı oldu
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    Mert_06 5 gün
    Motorola uzun süredir yeni ürünlerini Türkiye'de piyasaya sürmüyor :( Bunda da aynı şey geçerli olmaz umarım.
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