Moto E7 Plus'ın bazı özellikleri kesinleşti!

Motorola'nın bütçe dostu telefon olarak piyasaya sürmek için üzerinde çalıştığı Moto E7 Plus'a ait bazı detaylar ortaya çıktı. İlk olarak geçtiğimiz hafta Geekbench'te listelenen telefonun bazı teknik detayları Evan Blass tarafından Twitter'da paylaşılan bir görselle ortaya çıktı.

İlginizi Çekebilir

Motorola One Fusion, Snapdragon 710 ile gelecek

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G'nin render görüntüleri ortaya çıktı!"

Paylaşılan görselde Moto E7 Plus'ın Snapdragon ailesinden 400 serisindeki ilk 11nm yonga seti olmasıyla dikkat çeken ve 8 adet Kryo 240 çekirdeği içeren Snapradon 460 yonga seti ile geleceği görülüyor. Görselde yer alan diğer detaylarda ise telefonun 4GB RAM ve 64GB dahili hafızaya sahip olduğunu belirtiyor. Moto E7 Plus'ın batarya kapasitesi ise 5.000mAh olacak.

Telefonun arka kısmında ise gece görüşü destekli 48 megapiksel çift kamera kurulumu yer alacak. Ayrıca telefonun daha önce ortaya çıkan görsellerinde parmak izi sensörünün kamera kurulumunda yer alacağı görülüyor.

Görselde ayrıca telefonun bir USB-C bağlantı noktası, bir hoparlör çıkışı ve 3,5 mm ses jakı ile donatılmış olduğu görülüyor.

https://www.gsmarena.com/motorola_moto_e7_plus_specs_leak-news-44757.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.