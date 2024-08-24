Moto G Stylus 2025, ilk görseliyle ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım

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Tam Boyutta Gör Motorola, ilk olarak 2020 yılında piyasaya sürdüğü kaleme sahip G Serisi telefonları ile dahili kaleme sahip bir akıllı telefon arayanlar için bütçe dostu bir seçenek sunmakta. Geçtiğimiz aylarda Motorola G Stylus'un 2024 verisyonunu piyasaya süren şirket, şimdilerde de cihazın 2025 verisyonu üzerinde çalışıyor. Yakın bir zamanda ise bu cihazın ilk render görüntüsü ortaya çıktı.

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İşte Moto G Stylus 2025'e ilk bakış:

Sızdırılan render, Moto G Stylus 2025 olduğuna inanılan Kansas XT251V model numarasına ait. Resme göre selefine benzer bir tasarımla gelen cihaz, arka tarafta çift kamera kurulumuna sahipken çerçevenin sağ tarafında da güç düğmesi ve ses açma/kapama düğmeleri bulunmakta.

Tam Boyutta Gör Mavi renk seçeneğiyle ortaya çıkan Moto G Stylus 2025'in teknik özellikleri henüz belli değil. Avrupa pazarlarında satışa sunulması beklenen cihazın ayrıca selefi gibi Mayıs ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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