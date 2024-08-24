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    Anlık Bildirim

    Moto G Stylus 2025, ilk görseliyle ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım

    Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan Moto G Stylus 2025'in ilk görseli ortaya çıktı. İşte Motorola'nın yeni akıllı telefonunun beklenen özellikleri ve muhtemel tasarımı:
    Moto G Stylus 2025'in tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Motorola, ilk olarak 2020 yılında piyasaya sürdüğü kaleme sahip G Serisi telefonları ile dahili kaleme sahip bir akıllı telefon arayanlar için bütçe dostu bir seçenek sunmakta. Geçtiğimiz aylarda Motorola G Stylus'un 2024 verisyonunu piyasaya süren şirket, şimdilerde de cihazın 2025 verisyonu üzerinde çalışıyor. Yakın bir zamanda ise bu cihazın ilk render görüntüsü ortaya çıktı.

    İşte Moto G Stylus 2025'e ilk bakış:

    Sızdırılan render, Moto G Stylus 2025 olduğuna inanılan Kansas XT251V model numarasına ait. Resme göre selefine benzer bir tasarımla gelen cihaz, arka tarafta çift kamera kurulumuna sahipken çerçevenin sağ tarafında da güç düğmesi ve ses açma/kapama düğmeleri bulunmakta. 

    Moto G Stylus 2025'in tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Mavi renk seçeneğiyle ortaya çıkan Moto G Stylus 2025'in teknik özellikleri henüz belli değil. Avrupa pazarlarında satışa sunulması beklenen cihazın ayrıca selefi gibi Mayıs ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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