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Yine ayrı bir 5G versiyonu ile piyasaya çıkacak olan Motorola Moto G Stylus 5G 2022 birçok özelliği ile birlikte sızdırıldı. Şubat ayında resmi olarak geleceği doğrulanan cihazın, bugün detayları ortaya çıktı. İşte Moto G Stylus 5G 2022 hakkında bilinenler.

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Motorola Moto G Stylus 5G 2022, Snapdragon işlemci ile geliyor

Motorola'nın sızdırılan yeni modeli Motorola Moto G Stylus 5G 2022 yakında piyasaya sürülecek. Ancak özellikleri şimdiden belli. Sızıntılara göre performansını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 695 yonga setinden alan cihaz, bu işlemciyi 4GB RAM belleği ile gestekleyecek. Depolama tarafında 128GB'lık tek bir versiyon sunması beklenilen cihazın, elektriksel anlamda gücünü 5000mAh'lik bataryasından alacağı söyleniliyor.

Ön tarafında 6,78 inç büyüklüğünde LCD bir ekranla gelecek olan Motorola Moto G Stylus 2022, bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2460 piksel çözünürlüğünde görüntüler sunacak. Ekranın hemen üzerinde 16MP'lik bir selfie kamerası taşıması beklenilen cihazın, arka tarafında 50MP'lik OIS'li bir ana kameraya sahip olması muhtemel. Bu kameranın yanında ise bir adet 8MP'lik ultra geniş açılı sensör ve 2MP'lik bir derinlik sensörü bulunuyor. Android 12 işletim sistemi ile çalışacak olan Motorola Moto G Stylus 5G 2022, 3,5mm kulaklık jakına, siyah ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip.

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Moto G Stylus 5G 2022 özellikleriyle birlikte sızdırıldı