Motorola Edge 30'un özellikleri sızdırıldı

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Geçtiğimiz günlerde Motorola Edge 30 Lite, Edge 30 Ultra gibi birçok modelle karşımıza çıkan Motorola, şimdi Motorola Edge 30 ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Bugün gelen sızıntılar Motorola'nın yeni cihazı Edge 30'un birçok özelliğini ortaya koyuyor. İşte Motorola Edge 30'un muhtemel özellikleri.

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Motorola Edge 30 geliyor

Bugün gelen sızıntılar Motorola Edge 30'un özelliklerini ortaya koyuyor. İlk olarak cihazın Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 778G Plus yonga seti ile geleceğini açıklayan sızıntı sahibi, cihazın bu işlemcinin yanında 6GB ve 8GB LPDDR4X RAM belleklerle de sahip olacağını söylüyor. Ön tarafında 6.55 inç büyüklüğünde 144Hz'lik bir P-OLED ekran taşıyacak olan Motorola Edge 30, bu ekranda Full HD+ kalitesinde görüntüler sunacak.

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Yine ön tarafında 32MP'lik bir selfie kamerası taşıyacak olan cihaz, arka tarafında 50MP'lik ana kameraya sahip olacak. Bu kameranın yaninda 50MP'lik bir ultra geniş açılı kamera ve 2MP'lik bir derinlik sensörü yer alacak. Ve cihaz Android 12 işletim sistemi ile birlikte çalışacak. 4020mAh'lik bir batarya ile geleceği bilinen Motorola Edge 30'un 30W hızlı şarj desteği sunacağı da gelen söylentiler arasında. Son olarak depolama tarafında ise 128GB ve 256GB seçenekleri yer alacak.

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