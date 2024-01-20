Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Moto G24'ün özellikleri ve fiyatı sızdırıldı: İşte muhtemel tasarım

    Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Moto G24'ün teknik özellikleri, render görüntüleri ve fiyatı ortaya çıktı. İşte MediaTek Helio G85'ten güç alacak cihazın beklenen özellikleri ve fiyatlandırması:
    Moto G24'ün özellikleri, görüntüleri ve fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Motorola, yakında uluslararası pazarlarda Moto G24, Moto G24 Power ve Moto G04'den oluşan yeni G serisi akıllı telefonları piyasaya sürecek. Yakın bir zamanda ise seriden Moto G24'ün özellikleri, görüntüleri ve fiyatı, yayınlanan yeni bir rapor aracılığıyla ortaya çıktı.

    İşte Moto G24'ün beklenen özellikleri ve fiyatı:

    Moto G24'ün özellikleri, görüntüleri ve fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Moto G24, yakın zamanda piyasaya sürülen Moto G34'e benzer bir tasarıma sahip olacak ve arka tarafında 50MP ana kamera ve 2MP makro kameradan oluşan çift arka kamera kurulumu bulunacak. 
    Moto G24'ün özellikleri, görüntüleri ve fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Ön tarafta 1612 x 720 (HD+) çözünürlüğe, 90Hz yenileme hızına ve 269 PPI'ye sahip 6,56 inç IPS LCD ekrana ve 8MP selfie kamerasına sahip olması beklenen cihaz, kaputunun altında MediaTek Helio G85 işlemci tarafından desteklenecek. 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama sunacak cihaz, Avrupa ülkelerinde 169 Euro fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.
    Moto G24'ün özellikleri, görüntüleri ve fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    USB-C bağlantı noktası üzerinden 20W hızlı şarjı destekleyecek 5000mAh bataryadan güç alacak cihazın boyutlarının 163 x 75 x 7,99 mm olduğu ve ağırlığının ise 180 gram civarında olması bekleniyor. Son olarak cihaz; 3,5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 5, çift Nano SIM desteği, Bluetooth 5.0 ve microSD kart yuvası dahil olmak üzere çeşitli bağlantı seçenekleri sunacak. 
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    camokan 4 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    digitürk e52-32 snapchat kullanan sevgili demirdöküm nerenin malı telefon faturasını kaybettim nasıl bulurum tarihi geçmiş ayran içilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Mobile Spark 10 Pro KI7
    Tecno Mobile Spark 10 Pro KI7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515MA-EJ679W
    ASUS X515MA-EJ679W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ModArt-EVANGELION 2
    ModArt-EVANGELION 2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız