Moto G24'ün özellikleri ve fiyatı sızdırıldı: İşte muhtemel tasarım

Teknoloji devlerinden Motorola, yakında uluslararası pazarlarda Moto G24, Moto G24 Power ve Moto G04'den oluşan yeni G serisi akıllı telefonları piyasaya sürecek. Yakın bir zamanda ise seriden Moto G24'ün özellikleri, görüntüleri ve fiyatı, yayınlanan yeni bir rapor aracılığıyla ortaya çıktı. İşte Moto G24'ün beklenen özellikleri ve fiyatı: Moto G24, yakın zamanda piyasaya sürülen Moto G34'e benzer bir tasarıma sahip olacak ve arka tarafında 50MP ana kamera ve 2MP makro kameradan oluşan çift arka kamera kurulumu bulunacak. Ön tarafta 1612 x 720 (HD+) çözünürlüğe, 90Hz yenileme hızına ve 269 PPI'ye sahip 6,56 inç IPS LCD ekrana ve 8MP selfie kamerasına sahip olması beklenen cihaz, kaputunun altında MediaTek Helio G85 işlemci tarafından desteklenecek. 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama sunacak cihaz, Avrupa ülkelerinde 169 Euro fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. USB-C bağlantı noktası üzerinden 20W hızlı şarjı destekleyecek 5000mAh bataryadan güç alacak cihazın boyutlarının 163 x 75 x 7,99 mm olduğu ve ağırlığının ise 180 gram civarında olması bekleniyor. Son olarak cihaz; 3,5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 5, çift Nano SIM desteği, Bluetooth 5.0 ve microSD kart yuvası dahil olmak üzere çeşitli bağlantı seçenekleri sunacak.
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.