Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Motorola Capri'nin teknik detayları ortaya çıktı

    Teknoloji üreticisi Motorola'nın önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı akıllı telefon modeli Motorola Capri'nin detayları netleşti. Cihazın bir de Plus versiyonu olacak.
    4 gün
    2,3b
    1
    5
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Motorola Capri'nin teknik detayları ortaya çıktı

    XT-2127 model numaralı Motorola akıllı telefon, ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından onaylandı ve bu da cihazın yakında piyasaya çıkacağına işaret ediyor. Motorola Capri kod adlı akıllı telefonun, 4G LTE, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth ve NFC desteği bulunacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar 7000 mAh batarya ile gelecek olan Samsung Galaxy M12 modelinin detayları belli oldu

    Ayrıca Bkz. "Google Fotoğraflar artık normal fotoğraflarınızı üç boyutlu gibi gösterebilecek"

    Daha önce, Motorola Capri'nin Snapdragon 460 ve HD+ çözünürlüğü (720 x 1600 piksel) destekleyen bir su damlası formunda çentikli bir ekran ile donatılacağı bildirilmişti. Ebatları hala bilinmeyen akıllı telefonun, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı ile gelmesi bekleniyor.

    Motorola Capri'nin teknik detayları ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Plus modeli de olacak

    Motorola Capri'nin 8MP çözünürlük sunan bir selfie kamerası ile geleceği ifade edilirken, cihazın arka panelinde ise 48MP, 8MP, 2MP ve 2MP görüntü sensörleri içeren dörtlü kamera sistemi olması bekleniyor. Motorola'nın bu serisinde ayrıca 13 megapiksel selfie kameralı ve 90Hz ekrana sahip olan Motorola Capri Plus modelinin de yer alacağı söyleniyor.

    Bu akıllı telefonun da ana kamerası 64MP, 13MP, 2MP ve 2MP çözünürlüklü görüntü sensörleriyle donatılacak ve 4/6GB RAM ve 64/128GB dahili depolama birimi gibi özellikler sunacak. Motorola Capri ve Capri Plus'ın 2021'in ilk çeyreğinde resmi olarak tanıtılması beklendiğini de belirtmeden geçmeyelim.



    https://www.gizmochina.com/2020/12/17/motorola-capri-receives-fcc-certification-launch-could-be-near/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    blacksss (oktay rain) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Keşke çıkmasaydı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sudanhayat 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye ye gelmez o nedenle artı bir bilgi olarak dursun kenarda..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Snapdragon işlemcisi biraz daha yükseğini tercih edebilirlerdi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    El Fuego 3 gün ( Mesaj Silindi )
    sony, motorola, htc, nokia gibi alınabilitesi yüksek markaların hepsi çekip gitti bu ülkeden. yazın arkadaşım geldi amerika'dan, adamda edge+ var, herif abd hattının ses ve internet haklarını bile burada çatır çatır kullandı. biz de izlemekle yetindik.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Okadar motorla haberi okuyoruz Türkiyede yok ! duy sesimizi motorola !!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Elektronik eşyalarda taksit sayısı düşürüldü 4 gün Diablo'nun mobil oyunu Diablo Immortal ücretsiz olacak; alfa testleri başlıyor 4 gün Pestisitlerin yerini alabilecek silika yapıları geliştirildi 4 gün Sağlık Bakanlığı, aşılar için “acil kullanım onayı” verebilecek 4 gün Cyberpunk 2077 PS Store'dan kaldırıldı! Herkese para iadesi yapılıyor 4 gün Mitokondrial DNA transkripsiyonunu hedef alan deneysel kanser ilacı geliştirildi 4 gün Apple: iPhone'da olan iPhone'da kalır | Yeni gizlilik yaklaşımı 4 gün Intel’in 128 EU içeren harici ekran kartı gün yüzüne çıktı 4 gün Intel NUC 11 Pro/Perfomance modelleri detaylandı 4 gün Monster Hunter filminin inceleme puanları yayınlandı: "Çok kötü bir film" 4 gün iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max Türkiye’de satışa çıktı 4 gün HBO, Game of Thrones evreninde geçen daha fazla yapımın geleceğini söylüyor 4 gün Death Stranding'e Cyberpunk 2077 içerikleri geliyor 4 gün Bakan Varank: 4 aşı adayı hayvan deneylerini geçti 4 gün COD: Black Ops Cold War'u bir hafta boyunca ücretsiz oynayın 4 gün Testosteron tedavisi tip 2 diyabet riskini azaltabilir 4 gün Qualcomm QCC305x ile orta sınıf kablosuz kulaklıklar seviye atlayacak 4 gün Casper Nirvana X500 satışa çıkıyor: İşte fiyatı 4 gün Koronavirüs geçiren kişilerin üzerinde yapılan genetik çalışmalar sonuçlarını verdi 4 gün The Walking Dead'in evreninde geçen komedi dizisi geliyor 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Motorola Capri'nin teknik detayları ortaya çıktı Sonraki LG Gram 2021 serisi Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi 4 gün Zoom sınırsız video görüşmelerini devam ettirecek 4 gün Epic Store'da büyük indirimler başladı: 60 TL kuponlar geldi 4 gün Cities: Skylines, Epic Games'te ücretsiz 4 gün Netflix'in mobil uygulaması "yalnızca ses" modu geliyor 4 gün Genetiği değiştirilmiş hücreler tip 1 diyabette kullanılabilir 4 gün Elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçlar öncelikli yatırım kapsamına alındı 4 gün Xiaomi, 55 inç QLED ekrana sahip 4K TV piyasaya sürdü 4 gün Samsung Galaxy A72 5G'nin tasarımı netleşti 4 gün Yeni Seat Leon Autobest 2021 ödülünün sahibi oldu 4 gün 89 TL değerindeki oyun Ubisoft Connect'te ücretsiz 4 gün Yeni Snapdragon işlemcili akıllı telefonlar, Android 12-13-14 güncellemelerini alabilecek 4 gün Computex 2021 fuarı yüz yüze yapılacak 4 gün Zack Snyder's Justice League, Mart 2021'de yayınlanacak 4 gün Excalibur markasından Xbox Game Pass ve Marvel’s Avengers sürprizi 4 gün Twitter yeniden geleneksel Retweet tasarımına döndü 4 gün Boron bulaşık temizlik ürünleri tanıtıldı 4 gün WhatsApp'ın web ve masaüstü sürümüne görüntülü ve sesli arama özelliği geliyor 4 gün Redmi 9 Power tanıtıldı: 6.53 inç ekran, 48 MP kamera, 6.000 mAh pil 4 gün Ödüllü oyun Prison Architect, GOG üzerinde ücretsiz Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız