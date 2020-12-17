Motorola Capri'nin teknik detayları ortaya çıktı

XT-2127 model numaralı Motorola akıllı telefon, ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından onaylandı ve bu da cihazın yakında piyasaya çıkacağına işaret ediyor. Motorola Capri kod adlı akıllı telefonun, 4G LTE, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth ve NFC desteği bulunacak.

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Daha önce, Motorola Capri'nin Snapdragon 460 ve HD+ çözünürlüğü (720 x 1600 piksel) destekleyen bir su damlası formunda çentikli bir ekran ile donatılacağı bildirilmişti. Ebatları hala bilinmeyen akıllı telefonun, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı ile gelmesi bekleniyor.

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Plus modeli de olacak

Motorola Capri'nin 8MP çözünürlük sunan bir selfie kamerası ile geleceği ifade edilirken, cihazın arka panelinde ise 48MP, 8MP, 2MP ve 2MP görüntü sensörleri içeren dörtlü kamera sistemi olması bekleniyor. Motorola'nın bu serisinde ayrıca 13 megapiksel selfie kameralı ve 90Hz ekrana sahip olan Motorola Capri Plus modelinin de yer alacağı söyleniyor.

Bu akıllı telefonun da ana kamerası 64MP, 13MP, 2MP ve 2MP çözünürlüklü görüntü sensörleriyle donatılacak ve 4/6GB RAM ve 64/128GB dahili depolama birimi gibi özellikler sunacak. Motorola Capri ve Capri Plus'ın 2021'in ilk çeyreğinde resmi olarak tanıtılması beklendiğini de belirtmeden geçmeyelim.

https://www.gizmochina.com/2020/12/17/motorola-capri-receives-fcc-certification-launch-could-be-near/

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