Motorola Edge 30 Neo Geekbench'te göründü: Snapdragon 695 ile geliyor

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Yakın zamanda Edge 30 ve Edge 30 Pro akıllı telefonlarını tanıtan Motorola, seriye bütçe dostu bir model eklemeye hazırlanıyor. Edge 30 Lite’ın yeniden markalanmış bir versiyonu olarak gelmesi beklenen Motorola Edge 30 Neo, Geekbench listelerinde görünmeye başladı.

Snapdragon 695'den güç alacak

Kıyaslama platformunda iki adet 2.21 GHz ve altı adet 1.80 GHz CPU çekirdeği ile görüntülenen Motorola Edge 30 Neo, GPU tarafında ise Adreno 619'a ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte paylaşılan konfigürasyon Qualcomm'un Snapdragon 695 yonga setine işaret ederken, yeni cihaz tek çekirdekte 664, çoklu çekirdekte ise 1848 puana imza atıyor.

Önceki sızıntılara göre Motorola Edge 30 Neo'nun Full HD+ 120Hz yenileme hızı deskteli 6.28 inç P-OLED ekran, LPDDR4x bellek, 4.020 mAh batarya ve 7mm inceliğe sahip olması bekleniyor. Kamera tarafında ise 32MP selfie, 64MP ana ve 13MP Ultra geniş açılı sensörlerden güç alacak yeni cihaz, 6GB/120GB ve 8GB/256GB olmak üzere iki farklı yapılandırma ile kullanıcılara sunulacak.

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Geçen yılki Edge 20 Lite'ın yerini alacak Motorola Edge 30 Neo'nun, bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yakın zamanda paylaşılan sızıntılara göre yeni cihaz, 399 euroluk bir fiyat etiketine sahip olabilir.

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