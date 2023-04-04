Oppo A1 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Oppo, bütçe ve amiral gemisi ürün yelpazesini her geçen gün genişletmeye devam ediyor. Şimdi Çinli dev, A serisinin yeni üyesi Oppo A1 5G modelini tanıttı. Peki Oppo A1 5G neler sunuyor ? İşte özellikleri ve fiyatı

Oppo A1 5G neler sunuyor?

Oppo'nun yeni bütçe telefonu Oppo A1 5G, ön tarafta ortalanmış delikli 6.72 inç IPS ekrana sahip. Panel ayrıca Full HD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı değeri ile öne çıkıyor. Bununla birlikte kısa süre önce tanıtılan Oppo A1x modeli ile benzer tasarım hatlarını koruyan model, kaputun altında Qualcomm Snapdragon 695 5G platformu ile desteklenmiş.

Oppo A1 5G'nin ön tarafında öz çekimler ve görüntülü aramalar için 8MP ön kamera sensörü bulunuyor. Arka panele ise f/1.8 50MP birincil ve f/2.4 2MP makro sensörlerinden oluşan ikili bir kamera kurulumu eşlik ediyor. Buna ek olarak Oppo A1 5G'nin 8/12 GB RAM ve 256 depolama alanı seçenekleri ve microSD kart desteği ile geldiğini belirtelim.

Oppo A1 5G, kutudan 20W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 yüklü şekilde çıkıyor. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında, yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, USB Type-C bağlantı noktası, çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve IR blaster yer alıyor.

Xiaomi, OPPO ve Vivo'dan yeni ittifak: AirDrop'a rakip geliyor 1 hf. önce eklendi

Oppo A1 5G, Cabernet Orange, Ocean Blue ve Sandstone Black olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. Cihazın 8/256GB modeli 2.099 CNY (305$), 12/256GB versiyonu ise 2.299 CNY (334$) fiyatla satılacak.

Oppo A1 5G Özellikleri:

Ekran: 6.72 inç, IPS LCD, FHD+, 90 Hz

6.72 inç, IPS LCD, FHD+, 90 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 5G

Qualcomm Snapdragon 695 5G Bellek: 8/12 GB RAM

8/12 GB RAM Depolama: 256 GB

256 GB Pil: 5.000 mAh 10W hızlı şarj

5.000 mAh 10W hızlı şarj Arka Kamera: f/1.8 50MP (ana), f/2.4 2MP (derinlik sensörü)

f/1.8 50MP (ana), f/2.4 2MP (derinlik sensörü) Ön Kamera: 8 MP

8 MP İşletim sistemi: Android 13, ColorOS 13.1

Oppo A1 5G Fiyatı:

8 GB + 256 GB - 305 dolar

12 GB + 256 GB - 334 dolar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Oppo A1 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri