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    Oppo A1 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, yeni telefonu Oppo A1 5G modelini tanıttı. Peki A serisinin yeni bütçe modeli neler sunuyor? İşte Oppo A1 5G fiyatı ve özellikleri
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    Oppo A1 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Oppo, bütçe ve amiral gemisi ürün yelpazesini her geçen gün genişletmeye devam ediyor. Şimdi Çinli dev, A serisinin yeni üyesi Oppo A1 5G modelini tanıttı. Peki Oppo A1 5G neler sunuyor ? İşte özellikleri ve fiyatı

    Oppo A1 5G neler sunuyor?

    Oppo'nun yeni bütçe telefonu Oppo A1 5G, ön tarafta ortalanmış delikli 6.72 inç IPS ekrana sahip. Panel ayrıca Full HD+ çözünürlük90 Hz yenileme hızı değeri ile öne çıkıyor. Bununla birlikte kısa süre önce tanıtılan Oppo A1x modeli ile benzer tasarım hatlarını koruyan model, kaputun altında Qualcomm Snapdragon 695 5G platformu ile desteklenmiş.

    Oppo A1 5G'nin ön tarafında öz çekimler ve görüntülü aramalar için 8MP ön kamera sensörü bulunuyor. Arka panele ise f/1.8 50MP birincil ve f/2.4 2MP makro sensörlerinden oluşan ikili bir kamera kurulumu eşlik ediyor. Buna ek olarak Oppo A1 5G'nin 8/12 GB RAM ve 256 depolama alanı seçenekleri ve microSD kart desteği ile geldiğini belirtelim.

    Oppo A1 5G, kutudan 20W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 yüklü şekilde çıkıyor. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında, yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, USB Type-C bağlantı noktası, çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve IR blaster yer alıyor.

    Oppo A1 5G, Cabernet Orange, Ocean Blue ve Sandstone Black olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. Cihazın 8/256GB modeli 2.099 CNY (305$), 12/256GB versiyonu ise 2.299 CNY (334$) fiyatla satılacak.

    Oppo A1 5G Özellikleri:

    • Ekran: 6.72 inç, IPS LCD, FHD+, 90 Hz
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 5G
    • Bellek: 8/12 GB RAM
    • Depolama: 256 GB
    • Pil: 5.000 mAh 10W hızlı şarj
    • Arka Kamera: f/1.8 50MP (ana), f/2.4 2MP (derinlik sensörü)
    • Ön Kamera: 8 MP
    • İşletim sistemi: Android 13, ColorOS 13.1

    Oppo A1 5G Fiyatı:

    • 8 GB + 256 GB - 305 dolar
    • 12 GB + 256 GB - 334 dolar
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 3 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 5 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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