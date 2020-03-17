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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Motorola Edge Plus'ın basın görselleri ortaya çıktı

    Teknoloji üreticisi Motorola'nın yaklaşan amiral gemisi akıllı telefon modeli Edge Plus'ın bu kez de basın görselleri ortaya çıktı. Görseller merak edilenleri cevaplar nitelikte.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Motorola Edge Plus'ın basın görselleri ortaya çıktı
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    Lenovo bünyesinde faaliyet gösteren akıllı telefon üreticisi Motorola, yakın bir tarihte yeni amiral gemisi Motorola Edge Plus'ı tanıtmaya hazırlanırken, akıllı telefonun basın görselleri sızdı bile.

    Ayrıca Bkz. "Motorola Moto E6s tanıtıldı"

    Lansman tarihi henüz açıklanmadı

    İki renk seçeneği ile piyasaya sürülmesi beklenen Motorola Edge Plus'ın görselleri, 90Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç FHD+ şelale ekranla geleceği söylenen cihaza yakından bakmamızı sağlıyor. 108MP + 16MP + 8MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumu ile kutudan çıkması beklenen akıllı telefonun ana sensörünün OIS (Optik Görüntü Sabitleyici) teknolojisine sahip olduğu ise sızan bilgiler arasında.

    Motorola Edge Plus'ın basın görselleri ortaya çıktı
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    Gücünü, Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alacak olan Motorola Edge Plus'ın ekrana gömülü parmak izi sensörü de barındıracağını belirtelim. Tüm bunlara ek olarak FCC'de yayınlanan listede cihazın logosunun da ortaya çıktığı görülüyor. 5.170 mAh kapasiteli pil ile gelmesi beklenen akıllı telefonun hangi tarihte tanıtılacağı ve fiyatının ne olacağı ise henüz belli değil.

    Motorola Edge Plus'ın basın görselleri ortaya çıktı



    https://twitter.com/evleaks/status/1239794108589318145 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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