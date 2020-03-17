Motorola Edge Plus'ın basın görselleri ortaya çıktı

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Lenovo bünyesinde faaliyet gösteren akıllı telefon üreticisi Motorola, yakın bir tarihte yeni amiral gemisi Motorola Edge Plus'ı tanıtmaya hazırlanırken, akıllı telefonun basın görselleri sızdı bile.

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Lansman tarihi henüz açıklanmadı

İki renk seçeneği ile piyasaya sürülmesi beklenen Motorola Edge Plus'ın görselleri, 90Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç FHD+ şelale ekranla geleceği söylenen cihaza yakından bakmamızı sağlıyor. 108MP + 16MP + 8MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumu ile kutudan çıkması beklenen akıllı telefonun ana sensörünün OIS (Optik Görüntü Sabitleyici) teknolojisine sahip olduğu ise sızan bilgiler arasında.

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Gücünü, Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alacak olan Motorola Edge Plus'ın ekrana gömülü parmak izi sensörü de barındıracağını belirtelim. Tüm bunlara ek olarak FCC'de yayınlanan listede cihazın logosunun da ortaya çıktığı görülüyor. 5.170 mAh kapasiteli pil ile gelmesi beklenen akıllı telefonun hangi tarihte tanıtılacağı ve fiyatının ne olacağı ise henüz belli değil.

https://twitter.com/evleaks/status/1239794108589318145

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