Motorola Moto E6s tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Lenovo bünyesindeki teknoloji şirketi Motorola, yeni giriş seviyesi akıllı telefonunu tanıttı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen E sınıfı cihazlar arasına katılan Moto E6s önümüzdeki haftalarda raflardaki yerini alacak.

Ayrıca Bkz. "TikTok, çirkin ve yoksul olarak değerlendirdiği kullanıcıların videolarını engelleyecek"

Fiyatı henüz açıklanmadı

Moto E6s, 720 x 1560 piksel HD+ çözünürlük sunan 6.1 inç IPS LCD ekrana sahip. Su damlası formunda çentiği olan ekranın en bo oranının ise 19.5:9 olduğu belirtilmiş. Akıllı telefonun arka panelinde ise 13MP ana ve 2MP derinlik sensörü sunan çift kamera kurulumu yer alıyor. Ön kameranın ise 5MP çözünürlük sunduğunu da belirtelim. Ayrıca parmak izi tarayıcının da cihazın arka paneline entegre edildiğini görüyoruz.

Tam Boyutta Gör

Gücünü MediaTek Helio P22 işlemci den alan Moto E6s, 2GB RAM ve 32GB dahili depolama birimine sahip. Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan akıllı teleofn 5W şarjı destekleyen 3.000 mAh batarya ile geliyor. Motorola henüz Moto E6s'nın fiyatlandırmasını açıklamış değil. Cihazın Mavi ve kırmızı renk seçenekleriyle piyasaya sürüleceğini de belirtmeden geçmeyelim.

https://www.gizmochina.com/2020/03/17/motorola-moto-e6s-debuts-with-6-1-inch-display-13mp-dual-cameras-and-3000mah-battery/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.