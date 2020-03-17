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    Motorola Moto E6s tanıtıldı

    Teknoloji üreticisi Motorola yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Moto E6s olarak isimlendirilen cihaz, 6.1 inç ekran, MediaTek Helio P22 yonga seti ve çift arka kamera kurulumu ile geliyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Motorola Moto E6s tanıtıldı
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    Lenovo bünyesindeki teknoloji şirketi Motorola, yeni giriş seviyesi akıllı telefonunu tanıttı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen E sınıfı cihazlar arasına katılan Moto E6s önümüzdeki haftalarda raflardaki yerini alacak.

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    Fiyatı henüz açıklanmadı

    Moto E6s, 720 x 1560 piksel HD+ çözünürlük sunan 6.1 inç IPS LCD ekrana sahip. Su damlası formunda çentiği olan ekranın en bo oranının ise 19.5:9 olduğu belirtilmiş. Akıllı telefonun arka panelinde ise 13MP ana  ve 2MP derinlik sensörü sunan çift kamera kurulumu yer alıyor. Ön kameranın ise 5MP çözünürlük sunduğunu da belirtelim. Ayrıca parmak izi tarayıcının da cihazın arka paneline entegre edildiğini görüyoruz.

    Motorola Moto E6s tanıtıldı
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    Gücünü MediaTek Helio P22 işlemci den alan Moto E6s, 2GB RAM ve 32GB dahili depolama birimine sahip. Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan akıllı teleofn 5W şarjı destekleyen 3.000 mAh batarya ile geliyor. Motorola henüz Moto E6s'nın fiyatlandırmasını açıklamış değil. Cihazın Mavi ve kırmızı renk seçenekleriyle piyasaya sürüleceğini de belirtmeden geçmeyelim.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/17/motorola-moto-e6s-debuts-with-6-1-inch-display-13mp-dual-cameras-and-3000mah-battery/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    escape0121 (ESCape ) 3 gün
    Arka kamera tasarımı maalesef çok kötü görünüyor.
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