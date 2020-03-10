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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Motorola Edge Plus, şirketin ilk 108MP kameralı akıllı telefonu olacak

    Teknoloji üreticisi Motorola'nın geçtiğimiz günlerde render görüntüleri sızan Edge Plus modeli, şirketin ilk 108MP kameraya sahip akıllı telefonu olma özelliğini taşıyabilir.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Motorola Edge Plus, şirketin ilk 108MP kameralı akıllı telefonu olacak

    Akıllı telefon üreticisi Motorola'nın yaklaşan amiral gemisi Edge Plus, geçtiğimiz günlerde sızan render görüntüleriyle haberimize konu olmuştu. Şimdi ise cihazın kamera özellikleri ortaya çıkmış durumda.

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    Yakında tanıtılması bekleniyor

    Yayınlanan bilgilere göre Motorola Edge Plus, 108MP + 16MP + 8MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumu ile gelecek. 108MP'lik ana kamera sensörünün Samsung tarafından üretildiği belirtilirken, bu sensörün Xiaomi'nin kullanıdğı Tetracell veya Galaxy S20'de kullanılan Nonacell sürümü olup olmadığı ise henüz net değil. Cihazın ön kamerasında ise 25MP'lik bir sensör kullanılacak.

    Delikli bir şelale ekranla gelmesi beklenen Motorola Edge Plus modelinin Snapdragon 865 yonga seti, 5G desteği ve 90Hz yenileme hızı sunan 6.67 inçlik ekrana sahip olacağı belirtilmiş. 3.5mm kulaklık girişi ve 5.170 mAh pil kapasitesi ile gelecek olan akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı ve fiyatının ne olacağı ise henüz belli değil.



    https://www.gsmarena.com/motorola_edge_will_be_the_companys_first_phone_with_a_108mp_camera-news-41896.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Vergilerden dolayı Bize bakmadan başka fırsat vermiyorlar alamıyacaz yine arabanın son modelini yurtdısı kullanır telefonun son modelini yurtdısı kullanır çöplerinide biz
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    Mathias Sandorf 1 hf.
    Ulkemize gelmeyecegi; gelse bile esek yuku vergilerle fiyati iyice ucacagi icin sorun yok



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