Motorola Edge Plus, şirketin ilk 108MP kameralı akıllı telefonu olacak

Akıllı telefon üreticisi Motorola'nın yaklaşan amiral gemisi Edge Plus, geçtiğimiz günlerde sızan render görüntüleriyle haberimize konu olmuştu. Şimdi ise cihazın kamera özellikleri ortaya çıkmış durumda.

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Yakında tanıtılması bekleniyor

Yayınlanan bilgilere göre Motorola Edge Plus, 108MP + 16MP + 8MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumu ile gelecek. 108MP'lik ana kamera sensörünün Samsung tarafından üretildiği belirtilirken, bu sensörün Xiaomi'nin kullanıdğı Tetracell veya Galaxy S20'de kullanılan Nonacell sürümü olup olmadığı ise henüz net değil. Cihazın ön kamerasında ise 25MP'lik bir sensör kullanılacak.

Tam Boyutta Gör

Delikli bir şelale ekranla gelmesi beklenen Motorola Edge Plus modelinin Snapdragon 865 yonga seti, 5G desteği ve 90Hz yenileme hızı sunan 6.67 inçlik ekrana sahip olacağı belirtilmiş. 3.5mm kulaklık girişi ve 5.170 mAh pil kapasitesi ile gelecek olan akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı ve fiyatının ne olacağı ise henüz belli değil.

https://www.gsmarena.com/motorola_edge_will_be_the_companys_first_phone_with_a_108mp_camera-news-41896.php

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