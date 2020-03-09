Huawei'nin bu yılki akıllı telefon satışlarında yüzde 20'lik düşüş bekleniyor

Tam Boyutta Gör

Huawei 2019 yılından bu yana ABD'nin yaptırımları ile karşı karşıya. Şirkete uygulanan yasaklar, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen akıllı telefon satışlarını pek etkilememişti ancak bu yıl öyle olmayacak gibi görünüyor.

Ayrıca Bkz. "Twitter ilk kez, Donald Trump'ın retweet ettiği videoya manipüle edilmiş içerik uyarısı uyguladı"

ABD yasakları bu yıl etkisini gösterecek

Yayınlanan yeni raporlara göre Huawei'nin Google ve diğer Amerikan şirketleriyle olan iş birliği yasağı sonucu bu yıl gerçekleştirilecek olan akıllı telefon satışlarında yüzde 20 düşüş yaşanacak. Şirket 2019 yılında 240 milyondan fazla akıllı telefon satışı gerçekleştirdiğini açıklamıştı. 2020 yılında ise bu rakamın 190 ila 200 milyon arasında olacağı öngörülüyor. Tam Boyutta Gör

Şirketin bu yıl piyasaya süreceği akıllı telefonlarda Google uygulama ve hizmetlerini kullanamayacak olması, yaşanabilecek olan bu düşüşün ana nedeni olarak gösteriliyor. Huawei her ne kadar kendi uygulama ekosistemini kurmak için büyük çaba sarfetse de, bu durum birçok kullanıcının fikrini değiştirmesi için yeterli olmayabilir. Eğer ABD yasakları aynı şekilde devam ederse, Huawei'yi daha zor günlerin beklediğine şahit olabiliriz.

https://www.tuttoandroid.net/huawei/huawei-ban-usa-effetti-2020-788394/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.