Motorola G54'ün tasarımı ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Motorola, şimdilerde yeni cihazı G54 üzerinde çalışıyor. Ballad Blue, Ambrosia, Coronet Blue ve Outer Space olmak üzere dört rengi ortaya çıkaran 360 derecelik video sayesinde ise cihazın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı.

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İşte Motorola G54'ün muhtemel tasarımı ve özellikleri:

Cancun 5G kod adı ile ortaya çıkan Motorola G54, The Tech Outlook'un raporuna göre 5G'yi destekleyecek ve Ambrosia, Ballad Blue, Coronet Blue ve Outer Space isimli dört farklı renk seçeneğine sahip olacak. Ekran tarafında ise cihazın 6,5 inç FHD+ ekrana, 20:9 en boy oranına, 120 Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor.

OIS'li 50MP ana kameraya sahip çift arka kamera kurulumuyla gelecek cihaz, ön tarafta 16MP selfie kamerasına sahip oalcak. 8GB RAM ve 256GB depolamaya sahip olacak cihaz, Hızlı şarj teknolojisine sahip 5.000 mAh batarya ile kutudan çıkacak. Son olarak yana monteli parmak izi sensörü, Dolby Atmos ve Moto Spatial Sound'a sahip olacak cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 13'ü başlatacak.

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