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    Anlık Bildirim

    Motorola G54'ün lansman tarihi belli oldu: İşte beklenen özellikler

    6 Eylül'de Hindistan'da piyasaya sürülecek Motorola Moto G54'ün bazı özellikleri şirket tarafından onaylandı. İşte üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek cihazın detayları:
    Motorola Moto G54'ün lansman tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Moto G84'ü piyasaya süren Motorola, yeni akıllı telefonu Moto G54'ü 6 Eylül'de Hindistan'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Nane Yeşili, İnci Mavisi ve Gece Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek cihazın birçok özelliği ise lansmana sayılı günler kala ortaya çıktı.

    İşte 6 Eylül'de piyasaya sürülecek Moto G54'ün beklenen özellikleri: 

    Motorola Moto G54, Dimensity 7020 SoC tarafından desteklenecek ve 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacak. Ancak daha fazla depolama seçeneğinin olup olmayacağı henüz belli değil. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13'ü başlatacak cihaz ayrıca Android 14 yükseltmesi ve üç yıllık güvenlik güncellemesi vaadiyle piyasaya sürülecek.

    Motorola Moto G54'ün lansman tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    6,5 inç 120Hz FullHD+ bir ekranla piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, ön tarafta 16MP selfie kamerasına sahip olacak. Arka tarafta ise 50MP birincil (OIS ile) ve 8MP ultra geniş olmak üzere çift kamera kurulumuna sahip olacak. 

    33W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh batarya ile piyasaya sürülecek cihaz, suya ve toza karşı dayanıklılık için IP52 derecesine sahip olacak. Ayrıca Dolby Atmos ve Moto Spatial Sound özellikli stereo hoparlörlere sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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