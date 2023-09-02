Motorola G54'ün lansman tarihi belli oldu: İşte beklenen özellikler

İşte 6 Eylül'de piyasaya sürülecek Moto G54'ün beklenen özellikleri:
Motorola Moto G54, Dimensity 7020 SoC tarafından desteklenecek ve 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacak. Ancak daha fazla depolama seçeneğinin olup olmayacağı henüz belli değil. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13'ü başlatacak cihaz ayrıca Android 14 yükseltmesi ve üç yıllık güvenlik güncellemesi vaadiyle piyasaya sürülecek.
33W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh batarya ile piyasaya sürülecek cihaz, suya ve toza karşı dayanıklılık için IP52 derecesine sahip olacak. Ayrıca Dolby Atmos ve Moto Spatial Sound özellikli stereo hoparlörlere sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.