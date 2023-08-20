Tam Boyutta Gör Motorola’nın G serisine iki model eklemesi bekleniyor: G54 ve G84. Moto G54 modeline ait görsellerin ortaya çıkmasından sonra Evan Blass, Motorola Moto G84 5G telefonun resmî görsellerini paylaştı. Moto G84 5G’nin geçen yıl piyasaya sürülen G82’nin halefi olarak gelmesi bekleniyor.

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Motorola Moto G84 bilinen özellikleri

Sızdırılan görsellere göre, yeni Moto G84 5G modelinin arkasında markanın yarasa kanadı logosunun yer aldığı çıkıntılı bir kare kamera modülü dikkat çekiyor. Güç ve ses düğmeleri sağ yana konumlandırılmış, SIM tepsisi sol tarafta. Parmak izi okuyucunun açma/kapama düğmesinin üzerinde mi yoksa ekran içinde mi olacağı henüz belli değil.

Telefon, ortaya hizalanmış delik çentikli ekrana sahip olacak. Ekran çerçevelerinin ince olduğu görülüyor. Arkadaki çift kameradan birinin 50MP olduğu söyleniyor. USC ve 3.5mm kulaklık girişi mevcut. Son olarak, telefonun 33w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alacak.

Görsellere bakılırsa, Motorola Moto G84, kırmızı, siyah ve gümüş renk seçenekleriyle satışa çıkacak.

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Motorola G84 5G'nin tasarımı ortaya çıktı: İşte kilit özellikleri