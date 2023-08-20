Motorola G84 5G'nin tasarımı ortaya çıktı: İşte kilit özellikleri

Motorola Moto G84 bilinen özellikleri
Sızdırılan görsellere göre, yeni Moto G84 5G modelinin arkasında markanın yarasa kanadı logosunun yer aldığı çıkıntılı bir kare kamera modülü dikkat çekiyor. Güç ve ses düğmeleri sağ yana konumlandırılmış, SIM tepsisi sol tarafta. Parmak izi okuyucunun açma/kapama düğmesinin üzerinde mi yoksa ekran içinde mi olacağı henüz belli değil.
Telefon, ortaya hizalanmış delik çentikli ekrana sahip olacak. Ekran çerçevelerinin ince olduğu görülüyor. Arkadaki çift kameradan birinin 50MP olduğu söyleniyor. USC ve 3.5mm kulaklık girişi mevcut. Son olarak, telefonun 33w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alacak.
Görsellere bakılırsa, Motorola Moto G84, kırmızı, siyah ve gümüş renk seçenekleriyle satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.