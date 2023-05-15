Motorola kablosuz Android Auto aksesuarını duyurdu

Tam Boyutta Gör Genelde Android Auto ve Apple CarPlay ekran yansıtma özellikleri araçlarda USB bağlantısı ile kullanılıyor. Sürekli tak-çıkar yapmak da USB girişine zarar verebiliyor. Son dönemde araçlar kablosuz olarak da bu opsiyonu sunmaya başladı. Diğer bir alternatif ise kablosuz aktarım aksesuarları.

Motorola MA1 özellikleri ve fiyatı

Motorola MA1 adıyla Avrupa pazarına sunulan yeni aksesuar kablosuz olarak Android Auto özelliğini yansıtabilmenizi sağlıyor. Her zamanki gibi USB girişinden cihazı araca bağlamak ve Bluetooth ile cihazın ara yüzüne bağlanmak yeterli.

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Özellikle kablosuz şarj desteği olan araçlarda kablolu Android Auto can sıkıntısı oluşturabiliyordu. Bu cihaz ile rahat bir şekilde kablosuz şarj kutusuna telefonunuzu koyabileceksiniz. Piyasada kablosuz Android Auto ve hatta aynı anda CarPlay sunan farklı aksesuarlar da mevcut ancak kablosuz aktarımın biraz daha gecikmeli olduğu incelemelerde belirtiliyor. Bu noktada telefonun Android sürümünün en son sürümlerden olması avantaj. Motorola MA1 için 90 Avro fiyat etiketi mevcut.

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Motorola MA1 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı