Motorola Moto E6 Play'in render görüntüleri ortaya çıktı

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Geçtiğimiz günlerde ardarda çıkan Motorola sızıntılarına bir yenisi daha eklendi. Ortaya saçılan Moto G8 Plus ve Moto G8 Play render görüntülerinden sonra şimdi de tanıtımına kısa bir süre kalan Moto E6 Play modeli sızdırıldı.

Kalın çerçeveler

Yayınlanan render görüntüleri Motorola Moto E6 Play'in iki renkte geleceğini onaylıyor. Mavi ve siyah renk seçenekleri sunan cihazın arka panelinde bir parmak izi okuyucu ve sol üst kısımda yanyana konumlandırılmış kamera ve flaşın yer aldığını görüyoruz. Ön kısımda ise sağ ve sol çevçevelerin kısmen ince, üst ve alt kısımların ise kalın olduğu göze çarpıyor.

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Henüz teyit edilmemiş olsa da cihazın ekranının 16:9 en boy oranına (18:9 da olabilir) sahip olması bekleniyor. Tüm düğmeler akıllı telefonun sağ kısmına yerleştirilirken, alt kısımda microUSB ve üst kısımda ise 3.5mm kulaklık girişi mevcut. Motorola Moto E6 Play ile ilgili detaylar şimdilik bunlarla sınırlı. Cihazın 24 Ekim tarihinde tanıtılması kuvvetle muhtemel görünüyor.

https://www.mobielkopen.net/eerste-beelden-motorolas-budgettelefoon