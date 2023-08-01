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    Bütçe telefonu Motorola Moto G14 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Motorola, 120 dolar fiyat etiketiyle yeni bütçe telefonu Moto G14 modelini tanıttı. Peki giriş segmentine dahil olan bu cihaz neler sunuyor? İşte Moto G14 fiyatı ve özellikleri
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    Motorola Moto G14 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Lenovo çatısı altında akıllı telefon pazarındaki varlığını sürdüren Motorola, bütçe odaklı ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şimdi ise dev firma, yeni telefonu Moto G14 modelini duyurdu. Peki uygun fiyatıyla dikkat çeken Motorola G14 neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı

    Moto G14 neler sunuyor?

    Moto G13'ün halefi niteliğinde olan Motorola Moto G14, ön yüzünde FullHD+ çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç boyutlarında IPS LCD ekrandan destek alıyor. Bu biraz şaşırtıcı çünkü Moto G13, 90Hz yenileme hızı ile vitrine çıkmıştı. Ayrıca günümüzde bütçe telefonlarında 90Hz yenileme hızının standart olmaya başladığını görüyoruz. 

    Motorola Moto G14 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Diğer tarafta bütçe telefonu, gücünü 4GB RAM ve 128GB depolama ile eşleştirilen Unisoc T616 platformundan alıyor. 12nm üretim düğümünü temel alan bu işlemci, 2 adet 2,0 GHz Cortex-A75 2GHZ ve 6 Adet 1,8GHz Cortex-A55 çekirdeklerine sahip. Oyun ve görüntüleme tabanlı yüklerde ise Mali-G52 MC2 grafik birimi ile bulunuyor.

    Moto G13, arka bölümde bir adet led flaş ile desteklenen ikili kamera kurulumuna sahip. Bunlar 50MP birincil ve 2MP makro. Ön tarafta ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP kamera konumlandırılmış. Motorola G13, kutusundan 20W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 13 ile çıkacak. Telefonun diğer özellikleri arasında, IP52 toz ve su direnci, yana monteli parmak izi okuyucu ve 4G desteği yer alıyor. 

    Ayrıca USB-C portu, 3,5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11, 1TB'a kadar SD kart desteği ve Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörlere sahip olduğunu da belirtelim.

    Moto G14 çıkış tarihi ve fiyatı

    Gök Mavisi ve Çelik Grisi renk seçeneklerine sahip olan Moto G14, 8 Ağustos tarihinden itibaren 120 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. Akıllı telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise henüz açıklanmadı. 

    Moto G14 özellikleri

    • Ekran: 6.5 inç, IPS LCD, FullHD+
    • İşlemci: Unisoc T616
    • RAM: 4GB
    • Depolama: 128GB
    • Arka Kamera: 50 MP 0,64µm (ana), 2 MP (makro)
    • Ön Kamera: 8MP f/2.0 1.12µm
    • Pil: 5.000 mAh (20W hızlı şarj)
    • Bağlantı: 4G, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.1, USB Type-C
    • İşletim sistemi: Android 13
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