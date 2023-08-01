Bütçe telefonu Motorola Moto G14 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Moto G14 neler sunuyor?
Moto G13'ün halefi niteliğinde olan Motorola Moto G14, ön yüzünde FullHD+ çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç boyutlarında IPS LCD ekrandan destek alıyor. Bu biraz şaşırtıcı çünkü Moto G13, 90Hz yenileme hızı ile vitrine çıkmıştı. Ayrıca günümüzde bütçe telefonlarında 90Hz yenileme hızının standart olmaya başladığını görüyoruz.
Moto G13, arka bölümde bir adet led flaş ile desteklenen ikili kamera kurulumuna sahip. Bunlar 50MP birincil ve 2MP makro. Ön tarafta ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP kamera konumlandırılmış. Motorola G13, kutusundan 20W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 13 ile çıkacak. Telefonun diğer özellikleri arasında, IP52 toz ve su direnci, yana monteli parmak izi okuyucu ve 4G desteği yer alıyor.
Ayrıca USB-C portu, 3,5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11, 1TB'a kadar SD kart desteği ve Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörlere sahip olduğunu da belirtelim.
Moto G14 çıkış tarihi ve fiyatı
Gök Mavisi ve Çelik Grisi renk seçeneklerine sahip olan Moto G14, 8 Ağustos tarihinden itibaren 120 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. Akıllı telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise henüz açıklanmadı.
Moto G14 özellikleri
- Ekran: 6.5 inç, IPS LCD, FullHD+
- İşlemci: Unisoc T616
- RAM: 4GB
- Depolama: 128GB
- Arka Kamera: 50 MP 0,64µm (ana), 2 MP (makro)
- Ön Kamera: 8MP f/2.0 1.12µm
- Pil: 5.000 mAh (20W hızlı şarj)
- Bağlantı: 4G, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.1, USB Type-C
- İşletim sistemi: Android 13
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