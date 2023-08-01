Bütçe telefonu Motorola Moto G14 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Lenovo çatısı altında akıllı telefon pazarındaki varlığını sürdüren Motorola, bütçe odaklı ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şimdi ise dev firma, yeni telefonu Moto G14 modelini duyurdu. Peki uygun fiyatıyla dikkat çeken Motorola G14 neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı

Moto G14 neler sunuyor?

Moto G13'ün halefi niteliğinde olan Motorola Moto G14, ön yüzünde FullHD+ çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç boyutlarında IPS LCD ekrandan destek alıyor. Bu biraz şaşırtıcı çünkü Moto G13, 90Hz yenileme hızı ile vitrine çıkmıştı. Ayrıca günümüzde bütçe telefonlarında 90Hz yenileme hızının standart olmaya başladığını görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Diğer tarafta bütçe telefonu, gücünü 4GB RAM ve 128GB depolama ile eşleştirilen Unisoc T616 platformundan alıyor. 12nm üretim düğümünü temel alan bu işlemci, 2 adet 2,0 GHz Cortex-A75 2GHZ ve 6 Adet 1,8GHz Cortex-A55 çekirdeklerine sahip. Oyun ve görüntüleme tabanlı yüklerde ise Mali-G52 MC2 grafik birimi ile bulunuyor.

Moto G13, arka bölümde bir adet led flaş ile desteklenen ikili kamera kurulumuna sahip. Bunlar 50MP birincil ve 2MP makro. Ön tarafta ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP kamera konumlandırılmış. Motorola G13, kutusundan 20W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 13 ile çıkacak. Telefonun diğer özellikleri arasında, IP52 toz ve su direnci, yana monteli parmak izi okuyucu ve 4G desteği yer alıyor.

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Ayrıca USB-C portu, 3,5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11, 1TB'a kadar SD kart desteği ve Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörlere sahip olduğunu da belirtelim.

Moto G14 çıkış tarihi ve fiyatı

Gök Mavisi ve Çelik Grisi renk seçeneklerine sahip olan Moto G14, 8 Ağustos tarihinden itibaren 120 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. Akıllı telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise henüz açıklanmadı.

Moto G14 özellikleri

Ekran: 6.5 inç, IPS LCD, FullHD+

6.5 inç, IPS LCD, FullHD+ İşlemci: Unisoc T616

Unisoc T616 RAM: 4GB

4GB Depolama: 128GB

128GB Arka Kamera: 50 MP 0,64µm (ana), 2 MP (makro)

50 MP 0,64µm (ana), 2 MP (makro) Ön Kamera: 8MP f/2.0 1.12µm

8MP f/2.0 1.12µm Pil: 5.000 mAh (20W hızlı şarj)

5.000 mAh (20W hızlı şarj) Bağlantı: 4G, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.1, USB Type-C

4G, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.1, USB Type-C İşletim sistemi: Android 13

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