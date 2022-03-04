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    Motorola Moto G22 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Motorola'nın yeni modeli Moto G22 tanıtıldı. Uzun süredir beklenilen bir model olan Moto G22, bugün 90Hz yenileme hızına sahip ekranı ve Helio G37 işlemcisiyle birlikte tanıtıldı. 
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    Motorola Moto G22 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
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    Bir süredir hakkında sızıntılar aldığımız Motorola Moto G22 nihayet tanıtıldı. Bugün tüm özellikleri ile piyasaya sürülen Moto G22, gayet yeterli özelliklere sahip. Gelin Moto G22'nin tüm özelliklerine yakından bakalım.

    Moto G22, Helio G37 yonga setini kullanıyor

    Motorola'nın yeni modeli Moto G22 bugün tüm özellikleri ve fiyatıyla pazara giriş yaptı. Performansını Helio G37 yonga setinden alan Motorola Moto G22, bu işlemciyi 4GB RAM bellek ile destekliyor. 64GB dahili depolama ile gelen Moto G22, içerisinde 5000mAh'lik bir pil taşıyor. 15W hızlı şarj desteği sunan bu batarya, cihazın segmentine göre gayet yeterli diyebiliriz.

    Ön tarafında 6,5 inç büyüklüğünde LCD bir ekran taşıyan Moto G22, bu ekranda 90Hz yenileme hızı sunuyor. 1600x720 HD+ görüntü kalitesine sahip bu panel hemen üzerinde 16MP'lik bir ön kamera taşıyor. Arka tarafta ise 50MP'lik bir ana kamera, 8MP'lik geniş açılı kamera ve 2 adet 2MP'lik makro ve derinlik sensörü bulunuyor.

    Motorola Moto G22 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
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    163.95 x 74.94 x 8.49 mm boyutllarındaki Moto G22 toplam 185 gram ağırlığa sahip. Android 12 işletim sistemi ile çalışan cihaz, aynı zamanda üzerinde USB-C ve 3.5mm jak girişlerini taşıyor. Ek olarak microSD kart desteği de sunan Motorola Moto G22 siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleri ile geliyor. Fiyatı ise 188 Dolar olarak belirlenmiş.

    Motorola Moto G22 özellikleri!

    • Ekran: 6,5 inç LCD, HD+, 90Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Helio G37
    • RAM: 4GB
    • Depolama: 64GB
    • Ön kamera: 16MP
    • Arka Kamera: 50MP + 8MP + 2MP + 2MP
    • Batarya: 5000mAh, 15W hızlı şarj desteği
    • İşletim Sistemi: Android 12 
    • Fiyat: 188 Dolar
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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 1 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 1 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 1 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 2 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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