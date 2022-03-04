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Bir süredir hakkında sızıntılar aldığımız Motorola Moto G22 nihayet tanıtıldı. Bugün tüm özellikleri ile piyasaya sürülen Moto G22, gayet yeterli özelliklere sahip. Gelin Moto G22'nin tüm özelliklerine yakından bakalım.

Motorola Moto G22'nin özellikleri ve fiyatı sızdırıldı 1 hf. önce eklendi

Moto G22, Helio G37 yonga setini kullanıyor

Motorola'nın yeni modeli Moto G22 bugün tüm özellikleri ve fiyatıyla pazara giriş yaptı. Performansını Helio G37 yonga setinden alan Motorola Moto G22, bu işlemciyi 4GB RAM bellek ile destekliyor. 64GB dahili depolama ile gelen Moto G22, içerisinde 5000mAh'lik bir pil taşıyor. 15W hızlı şarj desteği sunan bu batarya, cihazın segmentine göre gayet yeterli diyebiliriz.

Ön tarafında 6,5 inç büyüklüğünde LCD bir ekran taşıyan Moto G22, bu ekranda 90Hz yenileme hızı sunuyor. 1600x720 HD+ görüntü kalitesine sahip bu panel hemen üzerinde 16MP'lik bir ön kamera taşıyor. Arka tarafta ise 50MP'lik bir ana kamera, 8MP'lik geniş açılı kamera ve 2 adet 2MP'lik makro ve derinlik sensörü bulunuyor.

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163.95 x 74.94 x 8.49 mm boyutllarındaki Moto G22 toplam 185 gram ağırlığa sahip. Android 12 işletim sistemi ile çalışan cihaz, aynı zamanda üzerinde USB-C ve 3.5mm jak girişlerini taşıyor. Ek olarak microSD kart desteği de sunan Motorola Moto G22 siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleri ile geliyor. Fiyatı ise 188 Dolar olarak belirlenmiş.

Motorola Moto G22 özellikleri!

Ekran: 6,5 inç LCD, HD+, 90Hz yenileme hızı

6,5 inç LCD, HD+, 90Hz yenileme hızı İşlemci: Helio G37

Helio G37 RAM: 4GB

4GB Depolama: 64GB

64GB Ön kamera: 16MP

16MP Arka Kamera: 50MP + 8MP + 2MP + 2MP

50MP + 8MP + 2MP + 2MP Batarya: 5000mAh, 15W hızlı şarj desteği

5000mAh, 15W hızlı şarj desteği İşletim Sistemi: Android 12

Android 12 Fiyat: 188 Dolar

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Motorola Moto G22 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı