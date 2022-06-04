Motorola Moto G42'nin teknik detayları ortaya çıktı

Moto G52 ve Moto G82 akıllı telefonları piyasaya süren Motorola, yeni bir cihaz üzerinde çalışmalar yürütüyor. Şirketin piyasaya sürmeye hazırlandığı Moto G42 hakkında bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Cihazın teknik detaylarıyla birlikte bir görseli de sızdırıldı.
Moto G42, Snapdragon 680'le gelecek
Ortaya çıkan bilgilere göre Motorola Moto G42, 6,4 inç büyüklüğünde FHD+ (2400 x 1080 piksel) çözünürlüklü OLED ekranla gelecek. 4GB RAM ve 128GB dahili depolamayla gelecek olan akıllı telefon, Snapdragon 680 yonga setinden güç alacak.
Moto G42'nin üçlü arka kamera kurulumunda f/1.8 diyafram açıklığıyla 50MP birincil lens, f/2.2 diyafram açıklığıyla 8MP ultra geniş lens ve f/2.4 diyafram açıklığıyla 2MP makro sensör bulunacak. Ön kamera çözünürlüğü 13MP olacak.
18W şar destekli 5000mAh bataryaya sahip olacak Motorola Moto G42, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucuyla gelecek. 3.5mm kulaklık girişi de bulunduracak cihaz, Android 12'yi çalıştıracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.