Motorola Moto G42'nin teknik detayları ortaya çıktı

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Moto G52 ve Moto G82 akıllı telefonları piyasaya süren Motorola, yeni bir cihaz üzerinde çalışmalar yürütüyor. Şirketin piyasaya sürmeye hazırlandığı Moto G42 hakkında bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Cihazın teknik detaylarıyla birlikte bir görseli de sızdırıldı.

Moto G42, Snapdragon 680'le gelecek

Ortaya çıkan bilgilere göre Motorola Moto G42, 6,4 inç büyüklüğünde FHD+ (2400 x 1080 piksel) çözünürlüklü OLED ekranla gelecek. 4GB RAM ve 128GB dahili depolamayla gelecek olan akıllı telefon, Snapdragon 680 yonga setinden güç alacak.

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Moto G42'nin üçlü arka kamera kurulumunda f/1.8 diyafram açıklığıyla 50MP birincil lens, f/2.2 diyafram açıklığıyla 8MP ultra geniş lens ve f/2.4 diyafram açıklığıyla 2MP makro sensör bulunacak. Ön kamera çözünürlüğü 13MP olacak.

18W şar destekli 5000mAh bataryaya sahip olacak Motorola Moto G42, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucuyla gelecek. 3.5mm kulaklık girişi de bulunduracak cihaz, Android 12'yi çalıştıracak.

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