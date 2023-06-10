Motorola, Moto G53 serisinin yeni üyelerini tanıttı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Motorola, Japonya’da etkinlik düzenlemeden Moto G53j telefonunu tanıttı. Bu modelle birlikte Moto G53y tanıtıldı. Moto G53 serisinin yeni üyeleri özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

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Motorola Moto G53j / G53y özellikleri

Motorola Moto G53j ile G53y farklı model olarak tanıtıldı ancak aslında aralarında hiçbir fark yok. Giriş seviye 5G telefonlar, 6,5 inç, HD+, 20:9 en boy oranı ve 120 Hz yenileme hızı sunan IPS LCD panele sahip. Telefon, My UX ile özelleştirilen Android 13 işletim sistemiyle geliyor. Çift stereo hoparlörle donatılan telefonlar, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 480 Plus işlemciden alıyor. Bellek ve depolama açısından, tek seçenek var; 4 GB RAM 128 GB depolama alanı. Telefon, 18W şarjı destekleyen 5.000mAh bataryaya sahip.

Moto G53j ve G53y, arkada 50 megapiksel birincil, 2 megapiksel makro kamera olmak üzere çift kamera kurulumuna sahip. Öndeki kamera; 8 megapiksel. Telefonun parmak izi okuyucusu güç tuşunda. Yüz tanıma ile kilit açma seçeneği de var. 5G, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C portu gibi olağan bağlantı özellikleri sunar. IP52 sertifikalı kasaya sahip olan telefon, 8.19mm inceliğinde, 183 g ağırlığında.

Motorola Moto G53j / G53y fiyatı

Siyah ve gümüş renk seçenekleriyle gelen Motorola Moto G53j modelinin fiyatı; 249 dolar. Siyah ve gümüşe ek olarak pembe renk seçeneğiyle gelen Moto G53y modelinin fiyatı açıklanmadı. Motorola’nın yeni giriş seviye akıllı telefonları 29 Haziran’da satışa çıkacak.

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Motorola Moto G53j / G53y tanıtıldı: İşte özellikleri