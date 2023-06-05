Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Motorola Razr 40 Ultra satış rekoru kırdı: Stoklar tükendi

    Motorola'nın yeni katlanablir telefonu Motorola Razr 40 Ultra, satışa sunulduğu ilk günde büyük ilgi gördü. Telefon, Çin'deki ilk gününde toplam 10.000 adetlik satışı geride bıraktı.
    Oy Ver
    Motorola Razr 40 Ultra satış rekoru kırdı: Stoklar tükendi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Motorola, yeni telefonları Razr 40 Ultra ve Razr 40'ı Çin'de tanıttı. Bu bağlamda temel modelin bu ay içinde vitrine çıkması beklenirken, Razr 40 Ultra'nın ilk satışları halihazırda başladı. Resmi açıklamalara göre yeni katlanabilir telefon, Çin'deki ilk satışında 10.000'den fazla satıldı. İşte detaylar

    Motorola Razr 40 Ultra, ilk satışta 10.000'den fazla sattı

    Bildirilenlere göre Çin'de büyük bir ilgi ile karşılanan Motorola Razr 40 Ultra, Motorola ve Lenovo'nun çevrimiçi mağazalarında ve üçüncü taraf perakendecilerinde tükendi. Bugün resmi Weibo hesabı üzerinden paylaşımda bulunan marka ise, Razr 40 Ultra'nın ilk satışta 10.000'den fazla satmayı başardığını açıkladı.

    Motorola Razr 40 Ultra'nın Çin pazarının ardından Haziran ayı sonlarında küresel pazara çıkması bekleniyor. Peki Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu neler sunuyor? Gelin özelliklerine kısaca göz atalım.

    Razr 40 Ultra özellikleri

    Razr 40 Ultra, ön tarafta Full HD+ çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızını destekleyen 6,9 inçlik bir pOLED katlanabilir ekrana sahip. Cihazın arkasında ayrıca 1056 x 1066 piksel çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip 3,6 inçlik bir pOLED kapak ekranı bulunuyor. Her iki ekran da Gorilla Glass Victus ile korunuyor ve cihaz IP68 dereceli toz ve su geçirmezlik ile geliyor.

    Görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için Razr 40 Ultra, 32MP selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Arka bölümde ise, OIS destekli 12MP birincil ve makro kamera olarak da kullanılabilen 13MP ultra geniş açılı sensör bulunuyor. 

    [bkzdh=164472}

    Kaputun altında ise LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama eşleştirilen Razr 40 Ultra, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciden güç alıyor. Kutusundan ise 30W kablolu ve 5W kablosuz şarj destekleyen 3.800mAh pil ve Android 13 tabanlı MyUX işletim sistemi ile çıkacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    taşıyıcı kolon delinir mi broadway spring farkı bmw x1 yorumlar sat sınavı soruları pdf skoda rapid 1.4 tdi greentec style yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X5
    Xiaomi POCO X5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Extensa EX215-54-57LW
    Acer Extensa EX215-54-57LW
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-TWO
    AFK-TWO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız