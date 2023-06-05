Motorola Razr 40 Ultra satış rekoru kırdı: Stoklar tükendi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Motorola, yeni telefonları Razr 40 Ultra ve Razr 40'ı Çin'de tanıttı. Bu bağlamda temel modelin bu ay içinde vitrine çıkması beklenirken, Razr 40 Ultra'nın ilk satışları halihazırda başladı. Resmi açıklamalara göre yeni katlanabilir telefon, Çin'deki ilk satışında 10.000'den fazla satıldı. İşte detaylar

Motorola Razr 40 Ultra, ilk satışta 10.000'den fazla sattı

Bildirilenlere göre Çin'de büyük bir ilgi ile karşılanan Motorola Razr 40 Ultra, Motorola ve Lenovo'nun çevrimiçi mağazalarında ve üçüncü taraf perakendecilerinde tükendi. Bugün resmi Weibo hesabı üzerinden paylaşımda bulunan marka ise, Razr 40 Ultra'nın ilk satışta 10.000'den fazla satmayı başardığını açıkladı.

Motorola Razr 40 Ultra'nın Çin pazarının ardından Haziran ayı sonlarında küresel pazara çıkması bekleniyor. Peki Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu neler sunuyor? Gelin özelliklerine kısaca göz atalım.

Razr 40 Ultra özellikleri

Razr 40 Ultra, ön tarafta Full HD+ çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızını destekleyen 6,9 inçlik bir pOLED katlanabilir ekrana sahip. Cihazın arkasında ayrıca 1056 x 1066 piksel çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip 3,6 inçlik bir pOLED kapak ekranı bulunuyor. Her iki ekran da Gorilla Glass Victus ile korunuyor ve cihaz IP68 dereceli toz ve su geçirmezlik ile geliyor.

Görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için Razr 40 Ultra, 32MP selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Arka bölümde ise, OIS destekli 12MP birincil ve makro kamera olarak da kullanılabilen 13MP ultra geniş açılı sensör bulunuyor.

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Kaputun altında ise LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama eşleştirilen Razr 40 Ultra, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciden güç alıyor. Kutusundan ise 30W kablolu ve 5W kablosuz şarj destekleyen 3.800mAh pil ve Android 13 tabanlı MyUX işletim sistemi ile çıkacak.

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