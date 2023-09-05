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    Motorola Moto G54 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Motorola, 150 dolar fiyat etiketiyle yeni bütçe telefonu Moto G54 5G modelini tanıttı. Peki giriş segmentine dahil olan bu cihaz neler sunuyor? İşte Moto G54 5G fiyatı ve özellikleri
    Motorola Moto G54 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında Lenovo çatısı altında varlık gösteren Motorola, geçtiğimiz Aralık ayında tanıtılan Moto G53 modelinin halefi üzerinde hazırlıklarını tamamladı. Bu bağlamda marka, yeni telefonu Moto G54 5G modelini duyurdu. Peki 150 dolar fiyatla güçlü özellikleri bir araya getiren Motorola G54 5G neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı

    Uygun fiyat, Dimensity 7020 ve daha fazlası

    Motorola'nın yeni bütçe telefonu Moto G54 5G, ön yüzünde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç IPS LCD ekrandan destek alıyor. Ek olarak bu panelin 20:9 orana ve 240Hz örnekleme hızına sahip olduğu belirtelim. Ekranda ayrıca selfie kamerası için ortalanmış delikli tasarım tercih edilmiş.

    Motorola Moto G54 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    179,7 gram ağırlığında ve 8,04 mm kalınlığında olan Moto G54 5G, suni deri kaplama ve alüminyum kamera ünitesi ile destekleniyor. Gücünü ise 8GB RAM ve 128 GB depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 7020 işlemciden alıyor. 6nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu işlemci, 2 adet Arm Cortex-A78 2.2GHz ve 6 adet Cortex-A55 2.0GHz çekirdeklerine ek olarak 8 çekirdekli IMG BXM-8-256 GPU'ya ev sahipliği yapıyor. 

    Kamera bölümüne gelirsek, Motorola Moto G54 5G, arkada OIS destekli 50MP birincil ve 8MP Ultra geniş açı olmak üzere ikili sensör kurulumuna sahip. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 16MP sensör kullanılmış. Cihazın diğer özellikleri arasında ise, 15W şarj destekli 5.000mAh pil paketi, yana monte edilmiş parmak izi sensörü, Nano SIM, Bluetooth 5.3, 5G desteği ve Android 13 yer alıyor. 

    Moto G54 fiyatı

    Moto G54 5G, Mavi ve Yeşil olmak üzere iki renk seçeneğinde 150 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Cihazın Çin'in ardından küresel pazara gelip gelmeyeceği ise henüz netleşmedi. 

    Motorola Moto G54 özellikleri

    • Ekran: 6,5 inç, FHD+, 120Hz, 20:9, IPS
    • İşlemci: MediaTek 7020
    • Bellek: 8GB
    • Depolama: 128GB (2TB'a kadar artırılabilir)
    • Batarya: 5.000 mAh, 15W şarj
    • Arka kamera: 50MP (OIS) birincil, 8MP ultra geniş
    • Ön kamera: 16MP 
    • İşletim sistemi: Android 13
    • Diğer: 5G, Bluetooth 5.3, Type-C
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    X
    xsw 6 saat önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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