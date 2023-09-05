Motorola Moto G54 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında Lenovo çatısı altında varlık gösteren Motorola, geçtiğimiz Aralık ayında tanıtılan Moto G53 modelinin halefi üzerinde hazırlıklarını tamamladı. Bu bağlamda marka, yeni telefonu Moto G54 5G modelini duyurdu. Peki 150 dolar fiyatla güçlü özellikleri bir araya getiren Motorola G54 5G neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı

Uygun fiyat, Dimensity 7020 ve daha fazlası

Motorola'nın yeni bütçe telefonu Moto G54 5G, ön yüzünde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç IPS LCD ekrandan destek alıyor. Ek olarak bu panelin 20:9 orana ve 240Hz örnekleme hızına sahip olduğu belirtelim. Ekranda ayrıca selfie kamerası için ortalanmış delikli tasarım tercih edilmiş.

Tam Boyutta Gör 179,7 gram ağırlığında ve 8,04 mm kalınlığında olan Moto G54 5G, suni deri kaplama ve alüminyum kamera ünitesi ile destekleniyor. Gücünü ise 8GB RAM ve 128 GB depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 7020 işlemciden alıyor. 6nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu işlemci, 2 adet Arm Cortex-A78 2.2GHz ve 6 adet Cortex-A55 2.0GHz çekirdeklerine ek olarak 8 çekirdekli IMG BXM-8-256 GPU'ya ev sahipliği yapıyor.

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Kamera bölümüne gelirsek, Motorola Moto G54 5G, arkada OIS destekli 50MP birincil ve 8MP Ultra geniş açı olmak üzere ikili sensör kurulumuna sahip. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 16MP sensör kullanılmış. Cihazın diğer özellikleri arasında ise, 15W şarj destekli 5.000mAh pil paketi, yana monte edilmiş parmak izi sensörü, Nano SIM, Bluetooth 5.3, 5G desteği ve Android 13 yer alıyor.

Moto G54 fiyatı

Moto G54 5G, Mavi ve Yeşil olmak üzere iki renk seçeneğinde 150 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Cihazın Çin'in ardından küresel pazara gelip gelmeyeceği ise henüz netleşmedi.

Motorola Moto G54 özellikleri

Ekran : 6,5 inç, FHD+, 120Hz, 20:9, IPS

: 6,5 inç, FHD+, 120Hz, 20:9, IPS İşlemci : MediaTek 7020

: MediaTek 7020 Bellek : 8GB

: 8GB Depolama : 128GB (2TB'a kadar artırılabilir)

: 128GB (2TB'a kadar artırılabilir) Batarya : 5.000 mAh, 15W şarj

: 5.000 mAh, 15W şarj Arka kamera : 50MP (OIS) birincil, 8MP ultra geniş

: 50MP (OIS) birincil, 8MP ultra geniş Ön kamera : 16MP

: 16MP İşletim sistemi : Android 13

: Android 13 Diğer: 5G, Bluetooth 5.3, Type-C

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Motorola Moto G54 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri