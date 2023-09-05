Motorola Moto G54 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Uygun fiyat, Dimensity 7020 ve daha fazlası
Motorola'nın yeni bütçe telefonu Moto G54 5G, ön yüzünde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç IPS LCD ekrandan destek alıyor. Ek olarak bu panelin 20:9 orana ve 240Hz örnekleme hızına sahip olduğu belirtelim. Ekranda ayrıca selfie kamerası için ortalanmış delikli tasarım tercih edilmiş.
Kamera bölümüne gelirsek, Motorola Moto G54 5G, arkada OIS destekli 50MP birincil ve 8MP Ultra geniş açı olmak üzere ikili sensör kurulumuna sahip. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 16MP sensör kullanılmış. Cihazın diğer özellikleri arasında ise, 15W şarj destekli 5.000mAh pil paketi, yana monte edilmiş parmak izi sensörü, Nano SIM, Bluetooth 5.3, 5G desteği ve Android 13 yer alıyor.
Moto G54 fiyatı
Moto G54 5G, Mavi ve Yeşil olmak üzere iki renk seçeneğinde 150 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Cihazın Çin'in ardından küresel pazara gelip gelmeyeceği ise henüz netleşmedi.
Motorola Moto G54 özellikleri
- Ekran: 6,5 inç, FHD+, 120Hz, 20:9, IPS
- İşlemci: MediaTek 7020
- Bellek: 8GB
- Depolama: 128GB (2TB'a kadar artırılabilir)
- Batarya: 5.000 mAh, 15W şarj
- Arka kamera: 50MP (OIS) birincil, 8MP ultra geniş
- Ön kamera: 16MP
- İşletim sistemi: Android 13
- Diğer: 5G, Bluetooth 5.3, Type-C
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.