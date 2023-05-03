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    Motorola, yeni akıllı saatlerini tanıttı: İşte özellikleri

    Motorola, yeni akıllı saatlerini resmî olarak tanıttı. Giriş seviye Moto Watch 70 ve premium Watch 200 olmak üzere iki model karşımızda.                         
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    Motorola akıllı saat Moto Watch 70 & Watch 200 Tam Boyutta Gör
    Motorola’nın yeni akıllı saatlerinden Moto Watch 70, normal sağlık ve aktivite takibi özelliklerine odaklanan giriş seviye bir model. Moto Watch 200 ise, AMOLED ekran ve Bluetooth arama dahil birkaç iyi özellik getiriyor.

    Moto Watch 200 özellikleri

    Moto Watch 200 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör
    • Ekran: 1.69 inç
    • Kasa: 43 mm, Çinko alaşım
    • Bağlantı: Bluetooth 5.0
    • İşletim sistemi: Moto Watch OS
    • Batarya: 355 mAh
    • Suya dayanıklılık: IP67
    • Boyut ve ağırlık: 36.5 x 48.5 x 11mm, 48g
    • Sensör: İvmeölçer, Kalp atış hızı izleme, sıcaklık sensörü

    Moto Watch 200, 45mm alüminyum kasaya sahip. 1.78 inç AMOLED ekrana bakıyoruz. 50 metreye kadar suya dayanıklı yapıya sahip. SpO2 ölçer, ivmeölçer, yerleşik GPS’e sahip olan akıllı saat, sağlık verilerini Google Fit ve Strava ile senkronize ederek kullanıcıların fitness hedeflerini takip etmelerini sağlıyor. Doğrudan saatten arama yapmayı ve aramaları yanıtlamayı mümkün kılan bir mikrofon ve hoparlöre sahip. Saat, tek şarjla 14 güne kadar dayanabiliyor. Bluetooth 5.3 LE üzerinden telefonla bağlantı sağlayan akıllı saat, düşme algılama bildiriminde de bulunabiliyor.

    Moto Watch 70 özellikleri

    Moto Watch 70 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 1.78 inç
    • Kasa: 45 mm, Alüminyum
    • Ses: Mikrofon, hoparlör
    • Bağlantı: Bluetooth 5.3
    • İşletim sistemi: Moto Watch OS
    • Batarya: 355 mAh
    • Suya dayanıklılık: 50 metre
    • Boyut ve ağırlık: 38 x 46.5 x 12.3mm, 45g
    • Sensör: İvmeölçer, Kalp atış hızı izleme, SpO2, Altimetre

    Daha uygun fiyatlı olan Moto Watch 70, 1.69 inç LCD ekrana sahip. Saat, IP67 sertifikasına sahip olmasıyla su ve toza karşı dayanıklı yapıda ancak Moto Watch 200’e kıyasla suya karşı çok daha hassas. Kalp atış hızı takibi ve sıcaklık sensörüne sahip. Watch 200 ile aynı şekilde aktivite ve uyku takibi yapabilmenin yanı sıra 100’ün üzerinde saat yüzü sunuyor. Bluetooth 5.0 LE bağlantısı üzerinden telefonla iletişim kuran saat, aktif kullanımda 10 güne kadar dayanabiliyor.

    Motorola, Moto Watch 70 ve Moto Watch 200’ün fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşmadı.

    Kaynakça https://motowatch.com/moto-watch-70/ https://motowatch.com/moto-watch-200/
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 2 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 3 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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