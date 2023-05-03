Motorola, yeni akıllı saatlerini tanıttı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Motorola’nın yeni akıllı saatlerinden Moto Watch 70, normal sağlık ve aktivite takibi özelliklerine odaklanan giriş seviye bir model. Moto Watch 200 ise, AMOLED ekran ve Bluetooth arama dahil birkaç iyi özellik getiriyor.

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Moto Watch 200 özellikleri

Ekran : 1.69 inç

: 1.69 inç Kasa : 43 mm, Çinko alaşım

: 43 mm, Çinko alaşım Bağlantı : Bluetooth 5.0

: Bluetooth 5.0 İşletim sistemi: Moto Watch OS

Moto Watch OS Batarya : 355 mAh

: 355 mAh Suya dayanıklılık : IP67

: IP67 Boyut ve ağırlık: 36.5 x 48.5 x 11mm, 48g

36.5 x 48.5 x 11mm, 48g Sensör: İvmeölçer, Kalp atış hızı izleme, sıcaklık sensörü

Moto Watch 200, 45mm alüminyum kasaya sahip. 1.78 inç AMOLED ekrana bakıyoruz. 50 metreye kadar suya dayanıklı yapıya sahip. SpO2 ölçer, ivmeölçer, yerleşik GPS’e sahip olan akıllı saat, sağlık verilerini Google Fit ve Strava ile senkronize ederek kullanıcıların fitness hedeflerini takip etmelerini sağlıyor. Doğrudan saatten arama yapmayı ve aramaları yanıtlamayı mümkün kılan bir mikrofon ve hoparlöre sahip. Saat, tek şarjla 14 güne kadar dayanabiliyor. Bluetooth 5.3 LE üzerinden telefonla bağlantı sağlayan akıllı saat, düşme algılama bildiriminde de bulunabiliyor.

Moto Watch 70 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 1.78 inç

: 1.78 inç Kasa : 45 mm, Alüminyum

: 45 mm, Alüminyum Ses : Mikrofon, hoparlör

: Mikrofon, hoparlör Bağlantı : Bluetooth 5.3

: Bluetooth 5.3 İşletim sistemi: Moto Watch OS

Moto Watch OS Batarya : 355 mAh

: 355 mAh Suya dayanıklılık : 50 metre

: 50 metre Boyut ve ağırlık : 38 x 46.5 x 12.3mm, 45g

: 38 x 46.5 x 12.3mm, 45g Sensör: İvmeölçer, Kalp atış hızı izleme, SpO2, Altimetre

Daha uygun fiyatlı olan Moto Watch 70, 1.69 inç LCD ekrana sahip. Saat, IP67 sertifikasına sahip olmasıyla su ve toza karşı dayanıklı yapıda ancak Moto Watch 200’e kıyasla suya karşı çok daha hassas. Kalp atış hızı takibi ve sıcaklık sensörüne sahip. Watch 200 ile aynı şekilde aktivite ve uyku takibi yapabilmenin yanı sıra 100’ün üzerinde saat yüzü sunuyor. Bluetooth 5.0 LE bağlantısı üzerinden telefonla iletişim kuran saat, aktif kullanımda 10 güne kadar dayanabiliyor.

Motorola, Moto Watch 70 ve Moto Watch 200’ün fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşmadı.

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Motorola Moto Watch 200 ve Watch 70 tanıtıldı: İşte özellikleri