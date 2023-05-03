Motorola, yeni akıllı saatlerini tanıttı: İşte özellikleri

Moto Watch 200 özellikleri
- Ekran: 1.69 inç
- Kasa: 43 mm, Çinko alaşım
- Bağlantı: Bluetooth 5.0
- İşletim sistemi: Moto Watch OS
- Batarya: 355 mAh
- Suya dayanıklılık: IP67
- Boyut ve ağırlık: 36.5 x 48.5 x 11mm, 48g
- Sensör: İvmeölçer, Kalp atış hızı izleme, sıcaklık sensörü
Moto Watch 200, 45mm alüminyum kasaya sahip. 1.78 inç AMOLED ekrana bakıyoruz. 50 metreye kadar suya dayanıklı yapıya sahip. SpO2 ölçer, ivmeölçer, yerleşik GPS’e sahip olan akıllı saat, sağlık verilerini Google Fit ve Strava ile senkronize ederek kullanıcıların fitness hedeflerini takip etmelerini sağlıyor. Doğrudan saatten arama yapmayı ve aramaları yanıtlamayı mümkün kılan bir mikrofon ve hoparlöre sahip. Saat, tek şarjla 14 güne kadar dayanabiliyor. Bluetooth 5.3 LE üzerinden telefonla bağlantı sağlayan akıllı saat, düşme algılama bildiriminde de bulunabiliyor.
Moto Watch 70 özellikleri
- Ekran: 1.78 inç
- Kasa: 45 mm, Alüminyum
- Ses: Mikrofon, hoparlör
- Bağlantı: Bluetooth 5.3
- İşletim sistemi: Moto Watch OS
- Batarya: 355 mAh
- Suya dayanıklılık: 50 metre
- Boyut ve ağırlık: 38 x 46.5 x 12.3mm, 45g
- Sensör: İvmeölçer, Kalp atış hızı izleme, SpO2, Altimetre
Daha uygun fiyatlı olan Moto Watch 70, 1.69 inç LCD ekrana sahip. Saat, IP67 sertifikasına sahip olmasıyla su ve toza karşı dayanıklı yapıda ancak Moto Watch 200’e kıyasla suya karşı çok daha hassas. Kalp atış hızı takibi ve sıcaklık sensörüne sahip. Watch 200 ile aynı şekilde aktivite ve uyku takibi yapabilmenin yanı sıra 100’ün üzerinde saat yüzü sunuyor. Bluetooth 5.0 LE bağlantısı üzerinden telefonla iletişim kuran saat, aktif kullanımda 10 güne kadar dayanabiliyor.
Motorola, Moto Watch 70 ve Moto Watch 200’ün fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşmadı.Kaynakça https://motowatch.com/moto-watch-70/ https://motowatch.com/moto-watch-200/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah