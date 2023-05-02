Motorola Edge 40 tanıtım videosu ve görüntüleri sızdırıldı

Motorola Edge 40 özellikleri netleşmeye başladı
Paylaşılan tanıtım videosu ve yeni görüntüler, Motorola Edge 40 modelinin Edge 40 Pro'yu temel alacağını doğruluyor. Ancak abisine kıyasla arkasında sadece iki kamera bulunacak. Bununla birlikte ön tarafta kavisli tasarıma sahip olan cihazın, arka bölümünde ikonik motorola logosu, sağ tarafında ise ses ve güç tuşları konumlandırılmış.
Mevcut söylentilere göre Motorola Edge 40, ön tarafta 144Hz yenileme hızı sunan 6,55 inç boyutlarında OLED ekranla karşımıza çıkacak. Kaputun altında ise MediaTek Dimensity 8020, 68W hızlı şarj destekli 4.400mAh pilden destek alması bekleniyor. Edge 40 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz.
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah