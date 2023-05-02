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    Motorola Edge 40 tanıtım videosu ve görüntüleri sızdırıldı

    Motorola'nın yeni amiral gemisi telefonu Moto Edge 40 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bir süredir sızıntılarla gündemde olan cihazın tanıtım videosu ve görüntüleri sızdırıldı. 
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    Motorola Edge 40 tanıtım videosu ve görüntüleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarındaki çalışmalarına Lenovo çatısı altında devam eden Motorola, geçtiğimiz ay tanıtılan Motorola Edge 40 Pro modeli ile ses getirmeyi başardı. Bu bağlamda ailenin temel modeli Motorola Edge 40 modelinin neler sunacağı da büyük bir merak konusu oldu diyebiliriz. Bugün, yeni cihazın tanıtım videosu ve görüntüleri nihayet gün yüzüne çıktı.

    Motorola Edge 40 özellikleri netleşmeye başladı

    Paylaşılan tanıtım videosu ve yeni görüntüler, Motorola Edge 40 modelinin Edge 40 Pro'yu temel alacağını doğruluyor. Ancak abisine kıyasla arkasında sadece iki kamera bulunacak. Bununla birlikte ön tarafta kavisli tasarıma sahip olan cihazın, arka bölümünde ikonik motorola logosu, sağ tarafında ise ses ve güç tuşları konumlandırılmış.

    Motorola Edge 40 tanıtım videosu ve görüntüleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Tanıtım videosu ise Motorola Edge 40'ın IP68 su geçirmezlik, Dolby Atmos ayarlı stereo hoparlörler ve kamera bölümünde ''geniş bir diyafram açıklığına" sahip olacağını gösteriyor. İşte video:

    Mevcut söylentilere göre Motorola Edge 40, ön tarafta 144Hz yenileme hızı sunan 6,55 inç boyutlarında OLED ekranla karşımıza çıkacak. Kaputun altında ise MediaTek Dimensity 8020, 68W hızlı şarj destekli 4.400mAh pilden destek alması bekleniyor. Edge 40 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz. 

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    F
    farkil 1 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 2 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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